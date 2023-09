Rostocker im Deutschland-Achter setzt bei WM auf Hoffnungslauf: „Wir haben es drauf“

Belgrad/Rostock. Eines muss man Max John lassen: Der blonde Ruderrecke aus Mecklenburg gehört nicht zu den Sportlern, die nach einem verkorksten Auftritt versuchen, mit lächerlichen Ausreden oder banalen Entschuldigungen eine Rechtfertigung für ihr Versagen zu finden. Statt ein Scheitern schönzureden, übt der 26-Jährige Selbstkritik. So wie zwei Tage nach dem enttäuschenden Rang drei des Deutschland-Achters im WM-Vorlauf in Belgrad. „Das war eine Klatsche, die wir bekommen haben“, sprach der Hüne vom ORC Rostock am Donnerstag Klartext. „Wir sind alle viel zu brav, viel zu verhalten gerudert, mich eingeschlossen. So ist kein Blumentopf zu gewinnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deprimierende Vorstellung darf sich nicht wiederholen

Warum es an der notwendigen Aggressivität fehlte, vermochte John nicht zu sagen. „Keine Ahnung. Natürlich waren wir heiß und wollten uns zerreißen. Wir fahren doch nicht hierher, nur um unser Boot ins Wasser zu lassen“, war John ratlos. Fakt ist, dass sich diese deprimierende Vorstellung auf der Regattastrecke Ada Ciganlija nicht wiederholen darf.

Durch den dritten Platz hinter Australien und den USA verpasste das Flaggschiff des deutschen Verbandes den direkten Einzug ins Finale. Um noch in den Medaillenkampf eingreifen und vor allem um das Ticket für die Olympischen Spiele zu lösen, müssen John und Co. am Freitag im Hoffnungslauf (11.15 Uhr) mindestens als Zweite über die Ziellinie gleiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Achter-Cheftrainerin verbreitet Optimismus

Sabine Tschäge, die als erste Frau das DRV-Paradeboot trainiert, bleibt trotz des unerwarteten Aussetzers zuversichtlich: „Der Hoffnungslauf wird eine harte Nummer. Aber wir haben eine Chance – und werden sie nutzen“, verbreitet die 53-Jährige Optimismus. Sollte der Endlauf wider Erwarten verfehlt werden, bliebe nur noch die Möglichkeit, im Mai in Luzern eine von zwei möglichen Fahrkarten für Paris nachzulösen. Dieser Nervenkitzel soll unter allen Umständen vermieden werden.

Lesen Sie auch

Mit einem entspannten Stadtbummel und gemütlichen Kaffeekränzchen versuchten John und seine Bootskollegen in der trainingsfreien Zeit wieder positive Gedanken zu fassen. Ob es gelungen ist? „Wir haben es drauf und werden uns das Rennen nicht noch einmal von anderen diktieren lassen“, versicherte John.

OZ