DFB-Pokal: Hansa Rostock gastiert bei einem Regionalligisten

Dortmund/Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24 bei Regionalligist FSV Frankfurt gastieren. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Frankfurter konnten sich im hessischen Landespokal mit 7:5 im Elfmeterschießen gegen den TSV Steinbach durchsetzen und für den DFB-Pokal qualifizieren. In der Regionalliga Südwest beendete der FSV die abgelaufene Saison auf dem fünften Rang.

Hansa Rostock will Favoritenrolle gerecht werden

Nachdem die Ostseestädter in der vergangenen Spielzeit bereits in der ersten Pokalrunde gegen den damaligen Regionalligisten VfB Lübeck ausschieden (0:1), wollen sie in der kommenden Saison ihrer Favoritenrolle gerecht werden und sich mit einem Sieg für die zweite Runde qualifizieren.

Die Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals werden vom 11. bis 14. August ausgetragen. Eine genaue Terminierung für das Duell zwischen dem Koggenklub und dem FSV Frankfurt steht noch nicht fest.

