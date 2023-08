DFB-Pokal: Hansa Rostock gastiert beim FSV Frankfurt – Sonntag ab 17.30 Uhr im Liveticker

Frankfurt/Rostock. Siegen oder fliegen. In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Sonntag (13. August) beim Regionalliga-Teilnehmer FSV Frankfurt. Der Anpfiff in der PSD-Bank-Arena erfolgt um 18 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet bereits ab 17.30 Uhr mit einem Liveticker. Schalten Sie ein!

Die Hanseaten sind aktuell richtig gut drauf. In ihren ersten beiden Saisonspielen ging der Koggenklub jeweils als Sieger vom Platz (2:0 gegen 1. FC Nürnberg, 2:1 gegen SV Elversberg). Aber auch die Frankfurter werden mit breiter Brust antreten. In ihrer Auftaktpartie konnten sie gegen den TSV Schott Mainz nach drei Treffern in der Nachspielzeit die Begegnung noch drehen und mit 4:3 gewinnen.

In der vergangenen Saison mussten sich die Rostocker in der ersten Pokalrunde mit 0:1 beim letztjährigen Regionalligisten VfB Lübeck geschlagen geben. Ob es dem FCH dieses Mal gelingt eine Runde weiterzukommen, erfahren Sie im OZ-Liveticker. Schalten Sie ein!

