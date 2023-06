﻿Rostocker FC glaubt an Chance gegen Aufsteiger Heidenheim im DFB-Pokal: „Halte Überraschung für möglich“

Rostock. Als am Sonntag um 17.29 Uhr der Name Rostocker FC verlesen wird, branden im Vereinshaus an der Satower Straße Jubel und Applaus auf. Als wenige Sekunden später der Name des Gegners verkündet wird, ist die Enttäuschung bei den mehr als 100 Anhängern des Traditionsvereins riesig. Der RFC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FCH. Wenn es der FC Hansa geworden wäre, die meisten in der Fankneipe hätten sich gefreut.

Es ist aber der 1. FC Heidenheim. Der ist zwar gerade in die 1. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Für einen attraktiven Gegner hält RFC-Präsident Manfred Scharon die Süddeutschen aber trotzdem nicht. „Was nützt es“, zuckt der 70-Jährige mit den Schultern. „Wir müssen es nehmen, wie es ist“, tröstet er sich selbst.

Kein Spiel im Ostseestadion

Gespielt wird zwischen dem 11. und dem 14. August. Der genaue Termin und wo der Oberligist aus Rostock gegen die Heidenheimer kicken wird, steht noch nicht fest. „Ganz sicher gehen wir nicht ins Ostseestadion“, legte sich Scharon schon fest. Die mehr als 100 000 Euro Stadionmiete, die der Zweitligist verlangt, werde der Verein nicht bezahlen. Wenn es die Bayern oder ein ähnliches Kaliber geworden wäre, hätte der RFC vielleicht noch mal überlegt, diskutiert und mit Hansa über einen Umzug verhandelt. Mit Heidenheim ist das Thema endgültig vom Tisch.

Dabei war die Stimmung im RFC-Klubhaus bei schönem Sommerwetter eine Stunde vor Beginn der Auslosung bestens. Markus „Vossi“ Voß war total aufgeregt. „Ich denke immer noch daran, wie wir den Pokalsieg geholt haben. Das war Wahnsinn“, erinnerte sich der 40-Jährige, der seit zehn Jahren mit dem RFC-Gen infiziert ist. Bei Heimspielen ist „Vossi“ als Stadionsprecher im Einsatz. Außerdem ist er Finanzvorstand. Er sagte: „Ich habe es im Gefühl: Wir spielen gegen Eintracht Frankfurt.“ Wie er sich täuschen sollte...

RFC-Finanzer und -Stadionsprecher Markus Voß war vor der DFB-Pokal-Auslosung aufgeregt. © Quelle: Christian Lüsch

Urgestein-Fan Jörn Klewer wünschte sich gar einen unmöglichen Gegner: Makkabi Berlin. „Die waren in der Oberliga hinter uns. Gegen die könnten wir auf unserem Platz bleiben und würden sicher in die 2. Runde kommen. Und noch einen Bonus kassieren“, träumt der 55-Jährige. Doch weil Makkabi ein Amateurklub ist, liegt die Kugel im gleichen Lostopf, wie die der Rostocker.

Münster hat Bayern, der Rostocker FC Heidenheim

Als im Studio in Dortmund die Paarung für ihr Team feststeht, gehen die Köpfe runter. Die Enttäuschung wird noch größer, als schon in der nächsten Ansetzung der FC Bayern München gezogen wir. Das wär’s gewesen. Das Traumlos hat Münster gezogen. Der RFC hat Heidenheim.

RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo: „Einen Aufsteiger zu bekommen, finde ich gar nicht so schlecht.“ © Quelle: Johannes Weber

Einer der wenigen, der es entspannt sieht, ist Trainer Christiano Dinalo Adigo: „Immerhin ist Heidenheim ein Bundesliga-Neuling, ein seriös geführter Klub. Einen Aufsteiger zu bekommen, finde ich gar nicht so schlecht. Wir werden uns gut vorbereiten. Ich halte eine Pokalüberraschung für möglich“, meint er.

Mit Christian Blanck und Hans-Georg Richter waren am Sonntag zwei RFC-Funktionäre nach Dortmund gefahren, um die Auslosung live zu verfolgen. Und um sich vom DFB wichtige Informationen für die Organisation und den Ablauf der 1. Pokalrunde zu holen. „Am Dienstag gibt es einen Workshop, bei dem es konkret wird“, erzählte Klubchef Scharon.

Grund zur Freude: RFC-Frauen gewinnen Kreispokal

Wenngleich das Pokallos in der rappelvollen und nach der Auslosung total überhitzten RFC-Kneipe wie eine kalte Dusche wirkte – einen Grund zur Freude hatten die Anhänger von Rostocks ältestem Fußballverein am Sonntag dann doch: Zum Landespokalerfolg der Männer, die sich mit dem 5:2-Sieg gegen Ueckermünde für den DFB-Pokal qualifiziert hatten und rund 200 000 Euro Antrittsgage erhalten, kam ein weiterer: Die Frauen des Rostocker FC gewannen den Kreispokal. Im Finale setzte sich die Mannschaft mit 4:2 gegen Marlow durch. Und wer weiß, was gegen den FCH möglich ist...

