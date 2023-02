So schön war der Karneval zum 60. Geburtstag in Ückeritz

Am Wochenende war Karnevalszeit auf der Insel Usedom. In Heringsdorf und Ückeritz feierten die Jecken in bunten Kostümen bis spät in die Nacht. In Ückeritz stand der 60. Geburtstag auf dem Programm.