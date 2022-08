Nach einer mündlichen Verhandlung hat das DFB-Sportgericht die ursprüngliche Strafe von mehr als 137 000 Euro gegen den Rostocker Zweitligisten um insgesamt 32 200 Euro reduziert. Hansa Rostock hatte gegen das Einzelrichter-Urteil Einspruch eingelegt. Was dem Verein vorgeworfen wird und warum die Strafe jetzt egeringer ausfällt.

Frankfurt/Main. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt hat die beiden am 1. August 2022 verhängten Strafen gegen Hansa Rostock am Freitag in mündlicher Verhandlung um insgesamt 32 200 Euro reduziert.

Demnach muss der Zweitligist wegen sieben Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger, einer davon in Tateinheit mit nicht ausreichendem Ordnungsdienst, zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 105 725 Euro zahlen. Von dieser Summe kann Hansa bis zu 35 100 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.