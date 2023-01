﻿Diagnose Krebs: Rostock Piranhas spenden für Ex-Keeper Jan Dalgic

Den Abend seines 25. Geburtstags verbrachte Jan Dalgic als Notfall im Krankenhaus. Die Diagnose war niederschmetternd: Hirntumor. So will der frühere Torhüter der Rostock Piranhas den Krebs besiegen.

Rostock/Hannover. Eine schwere Erkrankung des früheren Piranhas-Torhüters Jan Dalgic hat in der Eishockey-Oberliga Nord und darüber hinaus ein gewaltiges Echo ausgelöst. Für den Keeper, der an seinem 25. Geburtstag in der vergangenen Woche mit der niederschmetternden Diagnose eines bösartigen Hirntumors konfrontiert wurde, ist eine große Welle der Unterstützung im Gange.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Spendenaktion „The SAVE of his life“, die sein Klub Hannover Indians ins Leben gerufen hat, kamen nach Angaben des Oberliga-Vereins bislang mehr als 50 000 Euro zusammen. Darunter sind eigene Aktionen wie ein Spendenlauf und der Verkauf von Merchandising-Artikeln sowie Hilfsangebote anderer Vereine in ganz Deutschland wie Trikotversteigerungen.

Lesen Sie auch

Auch die Rostock Piranhas beteiligen sich. Am Sonntag beim Heimspiel gegen Herne (19 Uhr) werden unter anderem ein Dalgic-Trikot versteigert und eine Spendenaktion durchgeführt. „Ehrlich gesagt, sind wir mehr als sprachlos und zu Tränen gerührt“, bedanken sich die Indians auf ihrer Internetseite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dalgic war am 4. Januar als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurde der Tumor festgestellt, der operativ entfernt werden muss. Am Freitag sollte der gebürtige Bonner, der aus dem Nachwuchs der Kölner Haie stammt und in der Saison 2018/19 beim Rostocker EC spielte, in einer Spezialklinik in Hannover operiert werden. Ihm steht eine langwierige Nachsorge bevor, die sehr kostenintensiv wird. Deswegen haben die Hannover Indians für ihn ein Spendenkonto eingerichtet.