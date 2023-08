﻿Die neuen Rostock Seawolves: Team präsentiert sich bei Sponsor „Karls“

Rostock. Dienstag, 10 Uhr. Über den Erdbeerfeldern von „Karls“ in Rövershagen bei Rostock scheint die Sonne. Das Thermometer zeigt 25 Grad. Plötzlich zieht dichter Nebel auf. Durch die Schwaden, die aus einer Nebelmaschine wabern, kommen Spieler, Trainer, Betreuer und die beiden Klubchefs der Seawolves zur Bühne. Die Spieler tragen die neuen blauen Heimtrikots und Basketball-Boots, ihre Chefs Hemd und Anzughose.

Zur Saisoneröffnung liefert der Basketball-Bundesligist eine kleine Show. Hauptsponsor Robert Dahl und sein Team haben die Präsentation für den Erstligisten professionell vorbereitet. Die ausstaffierte und liebevoll geschmückte Fläche zwischen den geöffneten Gewächshäusern ist bewusst ausgewählt worden. „Was wir hier sehen, ist die Zukunft“, sagt Dahl und zeigt auf die langen Reihen, in denen Tausende Erdbeeren auf speziellen Vorrichtungen in Brusthöhe wachsen. In Brusthöhe ist es leichter, zu ernten. Das sei der Weg, den er gehe, damit es auch in zehn Jahren noch Erdbeeren aus MV geben werde, sagt Dahl.

Das Metier der Seawolves ist ein anderes. Doch grundsätzlich sind die Ziele des Unternehmers und die des Klubs identisch: engagiert und kreativ sein, wachsen und langfristig im Wettbewerb bestehen. „Wir wollen in Deutschland vorn dabei sein“, betont Dahl. Es hätte auch ein Satz von Seawolves-Klubchef André Jürgens sein können.

Team gewarnt und auf schweres zweites BBL-Jahr eingestimmt

Zum Trainingsstart der Profis versuchte der Klub, zu hohe Erwartungen zu dämpfen. Der 9. Platz nach der Premierensaison sei schön, aber Geschichte. Das zweite Jahr in der BBL werde schwerer, prognostizierte Jürgens und nannte Hansa und Empor Rostock als Beispiele. Sowohl der Fußball- als auch der Handball-Zweitligist hatten im zweiten Jahr nach ihrem Aufstieg Probleme.

Zu- und Abgänge Sieben Spieler haben die Rostock Seawolves verlassen, sechs sind für die Saison 2023/24 in der Basketball-Bundesliga verpflichtet worden. Neuzugänge: Darren Aidenojie (18, Guard, von Artland Dragons) Robin Amaize (29, Forward, Basketball Löwen Braunschweig) Oshane Drews (22, Guard, Paderborn Baskets) Chevez Goodwin (25, Center, Aris Thessaloniki/Griechenland) Eric Lockett (27, Forward, ERA Nymburg/Tschechien) Mike Smith (25) von Astoria Bydgoszcz (POL), Position: G Abgänge: Stefan Ilzhöfer (Ziel Unbekannt) Roy Krupnikas (ASVEL Lyon-Villeurbanne/Frankreich) JeQuan Lewis (Bourg-en-Bresse/Frankreich) Selom Mawugbe (Le Mans/Frankreich) Dennis Nawrocki (Phoenix Hagen) Nijal Pearson (CSM CSU Oradea/Rumänien) Elias Valtonen (war bei Manresa/Spanien ausgeliehen)

Die Wölfe sind zuallererst froh, wieder in der deutschen Eliteliga dabei zu sein. „Unser größtes und wichtigstes Ziel ist es, zu bestehen“, sagte Sportvorstand Jens Hakanowitz. Es geht um den Klassenerhalt. Die Saison werde besonders herausfordernd, denn das Team von Chefcoach Christian Held tritt schon ab Ende September erst im BBL-Pokal und dann in der Quali zur FIBA-Europa-League an. Es geht gleich ums Siegen oder Fliegen. Zeit, sich zum Saisonstart erst mal „einzugrooven“, gibt es nicht.

Sieben Abgängen stehen sechs Neuverpflichtungen gegenüber. Das Profi-Team sei mit elf Spielern komplett, erklärte Hakanowitz. Mika Freitag und Neuzugang Oshane Drews werden vor allem in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz kommen, sollen aber bei den Profis mittrainieren.

Robin Amaize bringt viel Erfahrung mit

Seawolves-Neuzugang Robin Amaize geht an die neue Aufgabe offen und mit Zuversicht heran. Die Rostocker „baggerten“ am früheren Nationalspieler, der aus Braunschweig kam, schon in der vergangenen Saison. „Ich habe mir von verschiedenen Seiten alles angehört, habe mich hier umgeschaut und entschlossen, zu den Seawolves zu wechseln“, berichtet der 29-Jährige.

Seawolves-Neuzugang Robin Amaize kommt mit seiner Ehefrau Sarah, die er im Sommer geheiratet hat, nach Rostock. Der 29-Jährige spielte zuletzt in Braunschweig. © Quelle: Gunnar Rosenow

Der erfolgreiche Weg, den die Rostocker Basketballer in den vergangenen Jahren gegangen sind, hat ihn beeindruckt. „Die Bedingungen, die die Seawolves Spielern bieten, gehören zu den besten im Land“, meint Amaize, der bei Bundesligisten in Gießen, Bayreuth, bei Bayern München, in Oldenburg und Braunschweig spielte. Er ist mit Ehefrau Sarah an die Ostsee gezogen. Das Paar hat im Sommer geheiratet und erwartet im November die Geburt seines ersten Kindes. Es wird ein Sohn.

Cheftrainer Held fühlt sich nach Kurzurlaub gut erholt

Seawolves-Cheftrainer Christian Held blieb in diesem Sommer nicht viel Zeit für seine Frau und seine beiden Söhne. Er widmete den größten Teil seines Urlaubs dem deutschen Basketball und führte die U 18-Nationalmannschaft bei der EM in Serbien auf den dritten Platz. Zum Bronze-Team gehörten Seawolves-Assistenzcoach Tom Schmidt und Roy Krupnikas, der die Seawolves verlässt und seine Profi-Karriere in Frankreich vorantreiben will. „Ich fühle mich erholt und bin motiviert wie immer“, sagte Held, der eine Woche lang mit seiner Familie in Griechenland ausspannte.

Seawolves-Cheftrainer Christian Held und Klub-Maskottchen Wolfi. Der 35-Jährige hat sich nach der Europameisterschaft mit seiner Familie eine Woche in Griechenland erholt. © Quelle: Gunnar Rosenow

Mit der kurzen Ruhephase des Coaches und der des Teams ist es jetzt vorbei. Am Dienstag um 15 Uhr begann in Bargeshagen das erste Training. „Es wird länger dauern als gewöhnlich. Ich rechne mit zweieinhalb Stunden“, kündigte der 35-jährige Trainer am Rande von „Karls“-Erdbeerfeldern an. Am 23. September beginnt die Spielzeit der Wölfe mit dem Pokalspiel bei BBL-Aufsteiger Vechta.

OZ