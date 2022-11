﻿„Die Saison wird gut für uns laufen“ – Empor Rostock strebt dritten Saisonsieg an

Handball an einem Montagabend – das gibt es selten. Der HC Empor Rostock empfängt den TV Großwallstadt zu ungewöhnlicher Anwurfzeit. So stehen die Chancen auf den dritten Saisonsieg.

Rostock. Sveinn Sveinsson ist voller Vorfreude. Der Isländer in Diensten des HC Empor ist wieder fit. Die Rostocker Handballer streben am Montagabend 28. November gegen den TV Großwallstadt (19 Uhr, Stadthalle) den dritten Saisonsieg an.