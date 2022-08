﻿Die zwei Gesichter des FC Hansa Rostock: Wie gut ist die Kogge wirklich?

Emotionale Achterbahnfahrt: Hansa Rostock lässt eindrucksvollen Siegen kaum erklärbare Leistungseinbrüche folgen. Wo der Koggenklub in dieser Saison leistungsmäßig tatsächlich angesiedelt ist, weiß noch niemand so genau. Sportchef Pieckenhagen sucht nach Verstärkung.

Lange Gesichter bei Hansa-Sportchef Martin Pieckenhagen (l.) und Trainer Jens Härtel nach der 0:4-Niederlage in Darmstadt.

Rostock. Die Rolle der launischen Diva im deutschen Profifußball ist fest an Eintracht Frankfurt vergeben, Hansa ist derzeit allerdings auf dem Weg, den Hessen diesen verdienten Beinamen streitig zu machen.

In den ersten Wochen der noch jungen Saison schickt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel ihre Anhänger auf eine emotionale Achterbahnfahrt: Starken Leistungen und unerwarteten Siegen (HSV, Bielefeld) lassen die Rostocker unmittelbar danach kaum erklärbare Leistungseinbrüche folgen, wie im DFB-Pokal gegen Regionalligist Lübeck (0:1) und zuletzt bei der 0:4-Klatsche in Darmstadt.

Härtel hofft wieder auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft

„Wir müssen uns jetzt kurz schütteln und das werden wir auch tun. Ich glaube, dass wir gegen St. Pauli wieder ein besseres Gesicht zeigen“, hofft Härtel auf eine ähnliche Trotzreaktion wie nach dem DFB-Pokal-Aus, dem eine Woche später ein leidenschaftlicher Auftritt gegen Arminia Bielefeld (2:1) folgte.

Hansa präsentiert sich als Mannschaft mit zwei Gesichtern. Noch weiß keiner so richtig, wo der Aufsteiger des Vorjahres leistungsmäßig tatsächlich angesiedelt ist. Ob der Kader nach dem Umbruch im Sommer – zwölf Abgängen stehen bisher insgesamt elf Neuzugänge inklusive Nachwuchstalenten gegenüber – an Qualität zugelegt oder etwa eingebüßt hat, lässt sich noch nicht beantworten.

Fakt ist: Hansa ist mit sechs Punkten aus vier Liga-Spielen ordentlich und auch besser aus den Startlöchern gekommen als im Vorjahr (vier Punkte). Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht gab den Gästen am Samstagabend trotz der deutlichen Abfuhr dann auch noch ein Lob mit auf die Heimreise: „Wir hatten großen Respekt vor Hansa, weil es eine Mannschaft ist, die sich mit Sicherheit mehr als behaupten wird.“

Hansa braucht Verstärkung für die Defensive – das wurde in Darmstadt deutlich

Dennoch genügt das derzeitige 28-köpfige Spieler-Aufgebot (noch) nicht den gestiegenen Ansprüchen von Trainer Härtel und Sportchef Martin Pieckenhagen. Hansa will deshalb die Defensive bis zum Ablauf der Transferperiode Ende des Monats noch mal verstärken.

Dass das ein nachvollziehbares Vorhaben ist, wurde in Darmstadt augenscheinlich. Gegen die Lilien kassierte Rostock mehr Gegentore als in den drei vorherigen Spielen zusammen. Die Erkenntnis, dass die Personaldecke im Abwehrzentrum zu dünn ist, war bei der sportlichen Führung schon vorher gereift. Pieckenhagen bemüht sich um Verstärkung, würde gerne den Ex-HSVer Rick van Drongelen von Union Berlin ausleihen. Der Niederländer rangiert in der Innenverteidiger-Hierarchie bei den Köpenickern derzeit weit hinten.

Härtel hat mit Scherff wieder eine Option mehr für die linke Seite

Auch auf den defensiven Außenbahnen könnte noch Handlungsbedarf bestehen. Vor allem den Weggang von Leihspieler Timo Becker konnte Hansa nicht kompensieren. John Patrick Strauß ist bisher nicht in Tritt gekommen und der als verletzungsanfällig geltende Frederic Ananou fällt mit einem Muskelfaserriss wohl noch bis September aus. „Er macht gute Fortschritte, wir sind deshalb guter Hoffnung, dass er nicht länger als sechs Wochen ausfallen wird“, sagt Härtel.

Immerhin hat der Trainer für die linke Seite, auf der zuletzt mit Dennis Dressel ein zentraler Mittelfeldspieler aushalf, jetzt wieder eine Option mehr: In Darmstadt gab Lukas Scherff nach einjähriger Zweitliga-Zwangspause (Kreuzbandriss) ein 20-Minuten-Comeback.

Die Neuzugänge haben den Kader bisher eher in der Breite verstärkt. Härtel beorderte nie mehr als drei „Neue“ in die Anfangself. Dressel, Kai Pröger und Sebastien Thill sind derzeit gesetzt. Ananou, wenn er seine Verletzung auskuriert hat, wohl auch. Der Champions-League-erfahrene Thill geht auf dem Feld zwar weite Wege und will erkennbar Verantwortung übernehmen. Die von ihm erhofften spielerischen Impulse konnte der 28-Jährige, der als Ersatz für den nach Indonesien abgewanderten Hanno Behrens geholt wurde, bisher aber zu selten geben.

Spätestens ab Dienstag liegt der Fokus auf dem Heimspiel gegen St. Pauli

Spätestens ab Dienstag liegt der Fokus beim Koggenklub voll und ganz auf dem bevorstehenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr). Gegen die noch ungeschlagenen Kiezkicker können die Rostocker kreative Ideen (nicht nur) von Linksfuß Thill gut gebrauchen, um nach dem Rückschlag von Darmstadt den Hebel erneut umzulegen.

„Mund abputzen, Fehler analysieren, gut trainieren und es gegen Pauli einfach besser machen“, nimmt Härtel seine Spieler in die Pflicht. „Da müssen wir eine andere Seite zeigen, Volldampf geben und versuchen, drei Punkte zu holen“, kündigt Offensivmann Kevin Schumacher an. Darmstadt-Pechvogel Markus Kolke ist überzeugt, dass Hansa am Sonntag wieder sein Sieger-Gesicht zeigt: „Da werden wir drei Punkte holen, dann passt es wieder.“

Von Sönke Fröbe