﻿Vom Schauspieler bis zur Trainer-Ikone: Diese Promis waren bei „Rostock boxt!“ dabei

Rostock. Gemeinsam mit mehr als 3000 Zuschauern verfolgte der ehemalige DDR-Fußballnationalspieler und Ex-Hansa-Kicker Heiko März am Sonnabend die zweite Auflage von „Rostock boxt!“ in der Stadthalle. „Ich bin beeindruckt von der Schnellkraft, die die Sportler haben“, meinte der 57-jährige Rostocker. „In Natur sieht man es ihnen nicht an. Aber was die so alles auf der Kirsche haben, ist Weltklasse. Davor ziehe ich meinen Hut.“

Heiko März kickte lange für Hansa Rostock und ist jetzt Trainer beim SV Warnemünde. © Quelle: Christian Lüsch

Schauspieler Frank Kessler, der bereits in TV-Serien wie „Alarm für Cobra 11“ oder bei „In aller Freundschaft“ mitwirkte, kamen beim Besuch in der Stadthalle alte Erinnerungen hoch. „Ich habe selber über 30 Jahre lang Kampfsport gemacht. Das Drama findet im Ring statt. Das ist für mich alles. Es hat eine ganz besondere Essenz. Ich liebe es“, schwärmte der in Rostock lebende Darsteller.

Schauspieler Frank Kessler ist bekannt aus TV-Serien wie „Alarm für Cobra 11“. © Quelle: Ove Arscholl

Trainer-Ikone Wegner saß in der ersten Reihe

Boxtrainer-Ikone Ulli Wegner verfolgte den Kampfabend an der Seite von Hartmut Domke, Vater vom bekannten Usedomer Fischsommelier André, in dessen Restaurants bereits zahlreiche Promis schlemmten.

Der 81-Jährige, der unter anderem Sven Ottke, Markus Beyer und Arthur Abraham zu Weltmeistern formte, meint, dass einige Sportler, die am Sonnabend in Rostock aktiv waren, das Potenzial dazu haben, groß herauszukommen. „Wir haben heute genauso viele Talente wie vor 20 bis 30 Jahren. Es sind großartige Kämpfer dabei, gerade im Schwergewicht. Sie müssen nur gefördert werden“, betonte Wegner.

Boxtrainer-Ikone Uli Wegner war am Sonnabend bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ dabei. © Quelle: Torsten Helmke

Hartmut Domke ist Fischhändler von der Insel Usedom. © Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Trainer-Legende verspricht sich vor allem von den Schwergewichtlern Peter Kadiru (Hamburg) und Viktor Jurk (Flensburg) eine Menge. „Ich bin davon überzeugt, dass wir in zwei bis drei Jahren wieder Anschluss zur Weltspitze gefunden haben“, sagte Wegner.

Ex-Titelträger Sylvester ist von Nina Meinke begeistert

Sehr angetan war auch Sebastian Sylvester. Der ehemalige IBF-Weltmeister und EBU-Europameister im Mittelgewicht drückte am Sonnabend vor allem Weltmeisterin Nina Meinke die Daumen. „Sie ist meine Favoritin“, machte der 42-jährige Greifswalder deutlich und ergänzte: „Ich war nie wirklich Fan von Frauenboxen. Nina hat mich aber mitgerissen. Sie boxt mit Auge, Stil und Schnelligkeit. Das ist nicht einfach nur ‚Hau drauf‘.“

Sebastian Sylvester (39) war früher selbst Weltklasse-Boxer. © Quelle: Christopher Gottschalk

