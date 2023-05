﻿Mit direktem Eckentor: SV Hafen siegt im Verfolgerduell – weiterer Neuzugang vorgestellt

Philip Sibrins trifft per direkter Ecke zum 2:0-Heimerfolg gegen den FSV Bentwisch II. Der SV Hafen Rostock ist jetzt ärgster Verfolger von Tabellenführer Doberaner FC. Zur kommenden Saison hat sich der SVH einen neuen Stürmer gesichert.

Rostock. Das Verfolgerduell in der Fußball-Landesliga West geht an den SV Hafen Rostock (jetzt 2. Platz/50 Punkte). Durch den 2:0 (1:0)-Heimsieg zog der Traditionsklub am Sonnabend am FSV Bentwisch (3./48) vorbei. Durch ihren Derbysieg sind die Rostocker jetzt ärgster Verfolger von Spitzenreiter Doberaner FC (jetzt 53 Punkte). Der DFC fegte zur gleichen Zeit das neue Schlusslicht SG Aufbau Boizenburg mit 9:0 (5:0) vom Feld und hat drei Spiele vor Schluss drei Zähler Vorsprung sowie die um 44 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem SVH.