﻿Doppelte Testspielniederlage: Generalprobe der Rostock Piranhas misslingt

Eishockey-Oberliga Nord: Zwei Niederlagen haben die Rostock Piranhas am Wochenende gegen Staffelkontrahent Crocodiles Hamburg kassiert. Beide Male startete der REC vergebens eine Aufholjagd.

Rostock. Die Genralprobe der Rostock Piranhas vor dem Ligastart in der Eishockey-Oberliga Nord ist misslungen. Im Doppeltest gegen Staffelkontrahent Crocodiles Hamburg mussten die Ostseestädter zwei Niederlagen verkraften.

Am Freitag hatten die Raubfische in der Ferne das Nachsehen. Sie unterlagen knapp mit 3:4. Auch im zweiten Aufeinandertreffen am Sonntag musste der REC sich geschlagen geben. Nach einem 0:4-Rückstand starteten die Piranhas im Schlussdrittel eine Aufholjagd – vergebens. Erneut unterlagen sie 3:4 (0:1, 0:3, 3:0).