﻿Rostocker Wassersportler startet mit 54 durch und wird zweimal Weltmeister

Rostock. Hans-Peter Adler, genannt Hansi, sitzt am Neuen Markt in Rostock. Die Sonne lacht. Und auch die Augen des 60-jährigen Mecklenburgers leuchten, als er stolz von seinen bisherigen Erfolgen erzählt. Bereits zweimal wurde er Drachenboot-Weltmeister, beide Male in Pattaya (Thailand). Den jüngsten Triumph feierte der Ostseestädter Mitte August. Da gewann er mit der deutschen Ü-60-Nationalmannschaft über die Strecke von 2000 Metern.

Zum Drachenbootfahren habe er über die Zeitung gefunden, sagt Hans-Peter Adler. „2014 gab es eine Anzeige im ‚Blitz‘, dass ein neues Team gegründet wird. Dort habe ich dann angefangen.“ Als er sich dazu entschied, das Drachenbootfahren zu seiner Leidenschaft zu machen, startete er unter perfekten Voraussetzungen. Seine Vergangenheit als Gewichtheber und regelmäßiges Training im Fitnessstudio halfen ihm dabei enorm.

Mit 54 Jahren in die Drachenboot-Nationalmannschaft

Sein erster Verein war der SV Breitling. Schon nach kurzer Zeit bewies er sein Können und durfte dem Masterteam beitreten. Dort kam er mit anderen Sportlern in Kontakt, die sich für die Nationalmannschaft bewerben wollten, und ließ sich mitreißen. 2017 entschloss er sich, das Aufnahmeverfahren zu absolvieren. „Es gibt einen Kraft-, einen Athletik- und einen Paddel-Test. Bei Letzterem sitzt du alleine im Drachenboot und ziehst es über eine bestimmte Weite, wobei die Zeit entscheidend ist“, sagt Hans-Peter Adler. Kurz darauf wurde er Mitglied der Nationalmannschaft. Ein Highlight seiner Karriere.

Hans-Peter Adler bei der Weltmeisterschaft in Pattaya © Quelle: Hans-Peter Adler

Rostocker fährt zum Ausgleich Outrigger

Momentan fährt Hans-Peter Adler neben den Ospa Dragons noch bei den Baltic Dragons, die sich aus engagierten Sportlern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen haben. Trainiert wird aufgrund der verschiedenen Heimatstädte immer im Wechsel, sodass jeder mal den kürzesten Weg hat. „Wir machen alle drei bis vier Wochen ein Trainingslager“, erzählt der Wassersportler und ergänzt: „So machen wir das auch im Nationalteam.“ Außerhalb dieser Zeiten trainiert Adler mindestens zweimal die Woche auf dem Wasser. Dazu kommt Krafttraining. An Wochenenden fährt der Rostocker mit seinem Outrigger, einem Auslegerkanu. „Dadurch habe ich den Vorteil, beidseitig paddeln zu können“, schildert er.

Das nächste große Ziel für Hans-Peter Adler wird die Heim-WM 2025 in Deutschland. Besonders wegen des geringeren logistischen Aufwands freue er sich über die Auslosung. „Es ist auch mal ganz schön, nicht so viel Geld auszugeben und um die halbe Welt zu reisen“, sagt er. Helfen würde ihm dabei vor allem sein Arbeitgeber, wo er als Schweißer arbeitet. „Ich bekomme zum Beispiel bezahlt Urlaub“, sagt Hans-Peter Adler und zeigt sich dankbar. Auch seine Frau unterstützt ihn bei jedem Wettkampf. „Wenn es geht, dann ist sie immer dabei.“

