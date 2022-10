﻿Dritte Niederlage in Folge: FSV Bentwisch verliert auch beim SV Siedenbollentin

Verbandsliga: Der Negativ-Lauf des FSV Bentwisch geht weiter. Am Sonnabend unterlagen die Rostocker Vorstadt-Kicker beim SV Siedenbollentin. Ein FSV-Akteur sah zudem die Gelb-Rote Karte.

Siedenbollentin. Der Negativ-Serie des FSV Bentwisch in der Fußball-Verbandsliga hält an: Am Sonnabend unterlagen die Kicker aus der Rostocker Vorstadt beim SV Siedenbollentin mit 0:1 (0:1). Für die Schwarz-Weißen war es die dritte Niederlage in Folge. „Wir haben es trotz deutlicher Überlegenheit, was Ballbesitz und Torchancen angeht, nicht geschafft, das Spiel zu entscheiden“, haderte FSV-Coach Anton Müller.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gingen die Bentwischer nach einem indivividuellen Fehler in der Hintermannschaft in Rückstand. Lukas Möller netzte zur Führung für die Hausherren ein (45.). Nach dem Seitenwechsel warfen sich die FSV-Kicker zwar noch einmal voll rein, ein Treffer fiel allerdings nicht mehr.