﻿Duo von Hansa Rostock zu Persija Jakarta? Trainer Thomas Doll reagiert

Rostock. Zieht es zwei Spieler vom FC Hansa Rostock nach Indonesien? Wie mehrere Medien aus dem südostasiatischen Land berichten, soll Persija Jakarta an Thomas Meißner und John-Patrick Strauß interessiert sein. Schon im vergangenen Sommer war Hanno Behrens von der Kogge zu dem Erstligisten gewechselt, der seit April 2022 von Ex-Hansa-Profi Thomas Doll trainiert wird.

Meißner und Strauß haben Vertrag bis 2024 bei Hansa Rostock

Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG nahm der 57-Jährige Stellung zu den Spekulation um Meißner und Strauß. „Wir haben definitiv keinen Spieler von Hansa Rostock auf dem Zettel“, erteilte Doll den Gerüchten eine Absage. Der 102-fache Bundesliga-Spieler befindet sich aktuell mit Persija Jakarta in der Saisonvorbereitung. Am 1. Juli startet in Indonesien die neue Spielzeit.

Meißner und Strauß haben beim FC Hansa noch einen Vertrag bis 2024. Für die Defensivspieler wäre jeweils eine Ablösesumme fällig, sollten sie Rostock wirklich verlassen. In der abgelaufenen Saison kamen beide nicht über Status des Ergänzungsspielers hinaus.

Derweil scheint das Abenteuer Indonesien für Hanno Behrens wieder beendet zu sein. Nach gesundheitlichen Problemen aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen war der 33-Jährige im Frühjahr zurück nach Deutschland geflogen. Schon Mitte Mai hatte der Ex-Rostocker (Saison 2021/22) durchklingen lassen, dass sein Engagement in Jakarta trotz Vertrag bis 2025 vor dem Ende steht. Nur noch ein Schreiben würde fehlen. Aktuell macht sich Behrens für die kommende Saison fit. Er traut sich zu, noch einmal einem Zweitligisten helfen zu können.

