Freizeit

Mit der geplanten Ortsumgehung in Wolgast fielen mehrere Kleingärten im Ort weg. Die Nachfrage in der Sparte „An der Mühle“ stieg dadurch. Alle 40 Einzelgrundstücke sind hier vergeben. Vor allem junge Leute zeigen Interesse. Was den Kleingärtnern an ihrem Hobby gefällt: