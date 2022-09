﻿„Ein Wurf für die Ewigkeit“ – Doku über die Rostock Seawolves kommt ins Kino

Exklusiver Blick in die Seawolves-Kabine: Hier feiern Svante Schmundt, Till Gloger, Stefan Ilzhöfer und Michael Jost (v.l.) nach dem Sieg in Jena.

Rostock. ABBA haben einen Film gedreht. Toni Kroos lockte Menschen ins Kino. Und nun kommen die Rostock Seawolves auf die Leinwand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Neuling in der Basketball-Bundesliga hat die erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte in bewegten Bildern festgehalten und zusammengeschnitten. Entstanden ist eine knapp zwei Stunden lange Dokumentation über die Spielzeit der Rostocker Aufstiegshelden. Und die kommt am 4. Oktober ins Kino.

„Die Idee, einen Film zu machen, existierte schon seit längerer Zeit. Als sich im vergangenen Jahr abzeichnete, dass es mit dem Aufstieg in die 1. Liga klappen könnte, haben wir darauf hingearbeitet und Filmmaterial produziert“, berichtet Klubchef André Jürgens.

Es passte in der vergangenen Saison nicht nur sportlich bei den Seawolves: Mit Philipp Lange hatten die Wölfe zum Start der Zweitliga-Saison einen Content Creator neu eingestellt. Der war mit seiner Kamera dicht dran am Team, sammelte von vielen Spielen Szenen ein, filmte die Ansprachen des Trainers in der Kabine. Er war hautnah dabei, als die Seawolves die großen Schlachten gewannen – und schließlich in Jena in Aufstiegs-Ekstase fielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Treffer, mit dem Tyler Nelson in letzter Sekunde den Aufstieg beim Play-off-Duell in Jena klarmachte, er gab dem Seawolves-Film seinen Namen: Ein Wurf für die Ewigkeit.

Macher: unvergessliches Jahr – einmalig, sowas zu erleben

„Das war ein faszinierendes Projekt. So dicht an der Mannschaft dran zu sein, alles mitzubekommen und den Erfolg zu begleiten, war etwas ganz Außergewöhnliches“, erzählt Philipp Lange. Der 20-Jährige hatte im vergangenen Jahr sein Abi gemacht und sich dann entschieden, anstatt auf „Work and travel“-Tour zu gehen, zu bleiben und bei den Seawolves anzuheuern. „Es war die richtige Entscheidung. Zu erleben, wie die Mannschaft gearbeitet hat, wie sie zusammengerückt ist und sich am Ende selbst gekrönt hat, war einzigartig und unvergesslich“, schwärmt Lange.

Auf Premiere folgen drei weitere Vorstellungen

Premiere feiert die Seawolves-Doku am 4. Oktober um 19.30 Uhr im LiWu, dem Lichtspieltheater Wundervoll, in Rostock. „Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen und bin sehr gespannt“, erzählt Klubchef Jürgens. Die erste Aufführung ist in geschlossener Veranstaltung geplant. Eingeladen sind neben der Mannschaft, ihren Coaches und den Betreuern Sponsoren und Förderer der Seawolves.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem der Aufstieg in die 1.Basketball-Bundesliga perfekt war, strömten Tausende Menschen auf den Neuen Markt in Rostock, um die Seawolves zu feiern. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir haben in einer tollen Saison emotionale Bilder und Töne eingefangen. Ich denke, die werden nicht nur die Fans der Seawolves begeistern, sondern auch all jene, die bislang nur am Rande mitbekommen haben, was die Mannschaft und der Verein geschafft haben“, meint Seawolves-Sprecher Thomas Käckenmeister.

Aus mehr als 500 Gigabyte Film-Dateien haben er, Philipp Lange und Christoph Kluth den Seawolves-Streifen geschnitten. Ob der ein Kassenschlager wird? „Wir werden ganz sicher nicht alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen“ meint Klubchef Jürgens. „Wir wollten Geschichte einfangen, sie festhalten. Denn dieses Jahr hat uns und viele Menschen begeistert. Das ist etwas, was wir uns und anderen für die Zukunft bewahren möchten.“

Lesen Sie auch

Auf die Premiere folgen drei weitere Vorstellungen am 10. Oktober (19 Uhr), am 16. Oktober (16.45 Uhr) und am 24. Oktober (16 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets gibt es ab 24. September für zehn Euro (sieben Euro ermäßigt) im Seawolves Fanshop in der Langen Straße in Rostock.