﻿Einheit Ueckermünde gegen Rostocker FC: Fragen und Antworten vor dem Landespokalfinale

Kostenfrei bis 17:08 Uhr lesen

Unternehmertreffen in Warnemünde

Krisen, Krieg und Inflation zum Trotz: Viele Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern sind optimistisch. Wichtigster Garant für wirtschaftlichen Erfolg seien engagierte Mitarbeiter, so der Tenor beim Unternehmertag am Freitag in Warnemünde.