﻿Eis und Schnee: Heimspiel der U 23 von Hansa Rostock fällt aus

Für den Fußball-Oberligisten ist es die zweite Spielabsage in Folge. Die Partie gegen den MSV Neuruppin hätte wieder im Volksstadion noch auf Kunstrasen stattfinden können. Derweil gibt es einen Langzeitverletzten bei der U 23 des FC Hansa Rostock.

Rostock. Auch für die U 23 des FC Hansa Rostock geht es vorzeitig in die Winterpause. Das für Sonnabend geplante Heimspiel gegen den MSV Neuruppin fällt aus. Sowohl der Rasenplatz im Volksstadion als auch der Kunstrasenplatz vor der ehemaligen Geschäftsstelle sind mit Schnee sowie Eis bedeckt und somit nicht bespielbar. Am Vortag war schon das Auswärtsspiel des Stadtrivalen Rostocker FC in Neustrelitz wegen ähnlicher Bedingungen abgesetzt worden.

„Sportlich ist es ärgerlich, da schon in der vergangenen Woche unser Auswärtsspiel bei TuS Makkabi Berlin wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht stattfinden konnte. Aber die Absage ist natürlich vollkommen richtig, zumal das Verletzungsrisiko enorm hoch ist“, erklärt Hansas U-23-Trainer Kevin Rodewald sein Verständnis für die Spielabsetzung.

Schwere Verletzung bei Eshele

Ein neuer Termin für das Neuruppin-Spiel steht noch nicht fest. Laut Spielplan wird die Zweitliga-Reserve am 22. Januar mit dem Nachholspiel beim TuS Makkabi Berlin ins neue Jahr starten.

Unterdessen hat es kürzlich noch eine Hiobsbotschaft gegeben. Stürmer Ephraim Eshele hat sich beim Frühtraining am Mittwoch das untere Wadenbein gebrochen und Syndesmoseband gerissen. Der 2,04 Meter-Riese, der ein Saisontor in sieben Partien erzielt hat, wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen. Er wurde bereits operiert.