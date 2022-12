﻿Eis und Schnee: Heimspiel der U 23 von Hansa Rostock fällt aus – wichtiger Spieler schwer verletzt

Für den Fußball-Oberligisten ist es die zweite Spielabsage in Folge. Die Partie gegen den MSV Neuruppin hätte weder im Volksstadion noch auf Kunstrasen stattfinden können. Derweil gibt es einen Langzeitverletzten bei der U 23 des FC Hansa Rostock.

Rostock. Auch für die U 23 des FC Hansa Rostock geht es vorzeitig in die Winterpause. Das für Sonnabend geplante Heimspiel gegen den MSV Neuruppin fällt aus. Sowohl der Rasenplatz im Volksstadion als auch der Kunstrasenplatz vor der ehemaligen Geschäftsstelle sind mit Schnee sowie Eis bedeckt und somit nicht bespielbar. Am Vortag war schon das Auswärtsspiel des Stadtrivalen Rostocker FC in Neustrelitz wegen ähnlicher Bedingungen abgesetzt worden.