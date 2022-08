Rostock. Die Spannung steigt: Am 23. September starten die Rostock Piranhas mit einem Heimspiel in die neue Saison der Eishockey-Oberliga Nord. Zu Gast in der Eishalle Schillingallee werden dann die Icefighters Leipzig sein (20 Uhr).

Aktuell laufen die Vorbereitungen für das bevorstehende Spieljahr auf Hochtouren. Der REC-Kader nimmt weiter Form an. Erst kürzlich vermeldeten die Ostseestädter mit Sturmtalent Daniel Schröpfer (21) und dem routinierten Verteidiger Marius Pöpel (32) zwei weitere Neuzugänge.

Viel Bewegung im Kader der Rostock Piranhas

Vorab verkündeten die Raubfische mit Christian Guran, Rückkehrer Thomas Voronov, Alexander Seifert, Thomas Richter, sowie den Kanadiern Mathieu Henderson, Nolan Renke, Brett Parnham und Keegan Dansereau bereits acht neue Akteure.

Um bestmöglich in die neue Spielzeit zu starten, treten die Piranhas in vier Vorbereitungspartien an. Am Freitag, dem 9. August gastieren sie beim Regionalligisten FASS Berlin. Zwei Tage später, am Sonntag, dem 11. September folgt um 19 Uhr das Rückspiel in Rostock. Ebenfalls in zwei Partien gegenüberstehen werden sich die Piranhas mit Ligakonkurrent Crocodiles Hamburg. Am Freitag, dem 16. September findet in der Ferne das Hinspiel statt. Am Sonntag, dem 18. September dann die Begegnung in Rostock (19 Uhr).

Von Ben Brümmer