﻿Eishockey: Den Rostock Piranhas fehlt bislang noch der Biss

Eishockey-Oberliga Nord: Die Rostock Piranhas sind in der Tabelle auf dem letzten Platz angekommen. Trainer Chris Stanley fordert Steigerung. Am Dienstag folgt das Nordduell gegen Hamburg Crocodiles.

Rostock. Bissig für Rostock – so lautet in dieser Saison das Motto der Rostock Piranhas. Von Bissigkeit war bislang jedoch noch nicht viel zu spüren. In der Eishockey-Oberliga Nord stehen die Raubfische nach fünf Partien auf dem letzten Tabellenplatz. Gerade einmal zwei Zähler konnten sie bisher einfahren.

Vor dem vergangenen Spieltagswochenende hatte Vizepräsident Christian Trems dazu aufgerufen, dass es zu verhindern gilt, einen Start wie in der Vorsaison hinzulegen. Die Ostseestädter waren sechs Partien lang sieglos geblieben und in der Tabelle von Beginn an abgeschlagen.