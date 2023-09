﻿Start in neue Saison: Rostock Piranhas wollen in die Play-offs

Rostock. Die Kufen sind geschliffen. Am Freitagabend starten die Rostock Piranhas in die neue Saison der Eishockey-Oberliga Nord. Zum Auftakt sind die Raubfische ab 19.30 Uhr bei den Füchsen Duisburg gefordert, ehe am Sonntag der erste Heimauftritt gegen die Herner EV Miners steigt (19 Uhr). „Die Vorfreude auf den Start ist riesengroß. Wir wollen die Euphorie mitnehmen und Punkte holen“, meint REC-Coach Leonard „Lenny“ Soccio.

In der vergangenen Saison konnten die Ostseestädter als Tabellenvorletzter der Hauptrunde einem möglichen Abstieg knapp entkommen. In 56 Duellen gingen sie nur 14-mal als Sieger vom Eis. Da kein Regionalligist Interesse an einem Aufstieg bekundete, wurden die Playdowns, in denen Schlusslicht Krefeld gegen die Piranhas angetreten wäre, vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) abgesetzt.

Rostock Piranhas wollen Play-offs erreichen

Einen Lichtblick gab es jedoch: Von den 16 Duellen unter Trainer Soccio, der Mitte Januar das Traineramt bei den Hanseaten übernommen hatte, konnte das Team immerhin fünf gewinnen. Diesen positiven Trend will der 56-Jährige in der neuen Spielzeit weiter ausbauen. „Ich will in die Play-offs“, gibt der Deutsch-Kanadier preis: „Mein Minimalziel ist es, Rang sieben bis acht in der Hauptrunde zu erreichen, um mit Heimrecht in den Pre-Play-offs zu starten.“

REC-Coach Lenny Soccio © Quelle: verein

Um das ambitionierte Vorhaben des ehemaligen deutschen Nationalspielers zu erreichen, gab es während der Sommerpause einige personelle Veränderungen bei den Rostockern. Elf Spieler haben den Verein verlassen. Elf Akteure sind neu im Team. Außerdem kooperieren die Piranhas erneut mit Zweitligist Lausitzer Füchse. Junge Spieler aus Weißwasser sollen mit Förderlizenzen Spielpraxis beim REC sammeln. „Wir brauchten viele neue Leute, um eine starke Mannschaft auf die Beine zu stellen“, so Soccio.

Der Kader der Saison 2023/24 Torhüter: Sebastian Albrecht (Neuzugang – kam von Halle Saale Bulls), Lucas Di Berardo, Christopher Strasen. Verteidigung: Nolan Renke, Raik-Cornell Rennert, Jan Tramm (beide Crocodiles Hamburg), Mark Shevyrin (Herner EV Miners), Christian Guran, Raul Jakob (EHF Passau Black Hawks), Marius Pöpel. Angriff: Thomas Voronov, Maximillian Kolesnikov (EHF Passau Black Hawks), Emil Bejmo (Manglerud A/Norwegen), Mathieu Tousignant (Halle Saale Bulls), Keegan Dansereau, Oskar Siradze, Jack Bloem (SUNY-Potsdam/USA), Mike Mieszkowski (Bayreuth Tigers), Kilian Steinmann, Christian Paul-Mercier, Kevin Kunz (Herner EV Miners).

Rostock Piranhas mit durchwachsener Testspiel-Leistung

Der erhoffte Erfolg blieb in den Vorbereitungspartien noch aus. Die Piranhas konnten nur eines ihrer fünf Testspiele gewinnen (6:2 gegen Regionalligist FASS Berlin). In jeweils zwei Duellen gegen die Ligakonkurrenten Hammer Eisbären und Hannover Indians hatte der REC das Nachsehen. Für Coach Soccio jedoch kein Grund zur Sorge. „Wir haben uns gezielt starke Gegner ausgesucht und viel ausprobiert. Die Mannschaft braucht Zeit, die Abläufe zu festigen und das System zu verinnerlichen“, meint der 56-Jährige.

Sein Fokus will der Trainer auf eine gute Defensivarbeit legen. „Jedes Spiel wird sportlich. Es gibt keine schwachen Gegner. Die Play-off-Plätze werden hart umkämpft sein. Es gilt die engen Spiele für uns zu entscheiden“, blickt Lenny Soccio voraus.

OZ