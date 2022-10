﻿Rostock Piranhas weiter auf der Suche nach ihrer Form

Die Niederlagen-Serie der Rostock Piranhas hält an. Am Sonntag unterlagen sie in der Eishockey-Oberliga den Herne EV Miners. Am Dienstag kommt es zum direkten Rückspiel. Mit dabei ist dann ein US-Neuzugang für den Angriff.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket