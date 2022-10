﻿Rostock Piranhas: „Nur ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage“

Ziele, Etat, Team: So greift der SSC Palmberg Schwerin in der Saison 2022/23 an

Vom Gejagten zum Jäger: Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin treten in der Saison 22/23 in drei Wettbewerben an – und das mit einer neuen Kapitänin. Der Klub will kein zweites Mal titellos bleiben.