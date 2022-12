Rostock Piranhas müssen Heimniederlage schlucken

Rostock. Die Rostock Piranhas haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Hammer Eisbären mit 3:8 (1:1, 1:3, 1:4) verloren.

Das Eishockey-Oberliga-Team ließ über die Drittel verteilt vier Überzahl-Phasen ungenutzt. In Führung gingen die Eisbären und die gaben die Gäste am Freitagabend in der Eishalle Schillingallee nicht mehr ab.

Am Sonntag spielt der Rostocker EC bei der EG Diez-Limburg in Rheinland-Pfalz.Tore: 0:1 Schutz (6:32), 1:1 Pauker (16:15), 1:2 Spacek (29:13), 1:3 Tegkaev (29:35), 1:4 Schutz (37:52), 2:4 Barry (38:43), 2:5 Pinsack (42:52), 2:6 Brothers (51:01), 3:6 Dansereau (52:43), 3:7 Lichnovsky (54:20), 3:8 Dotter (58:26).