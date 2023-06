﻿Riesig! Empor Rostock angelt sich dänischen Kreisläufer Martin Kærgaard Pedersen

Rostock. Das wird riesig! Der HC Empor Rostock hat den Dänen Martin Kærgaard Pedersen verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kreisläufer wechselt vom norwegischen Topklub Kolstad Håndball zum Zweitliga-Absteiger. Mit einer Größe von 2,01 Metern und einem Gewicht von 130 Kilo kommt ein physisch starker Spieler, der seine Stärken sowohl in der Offensive als auch Defensive einsetzen kann.

„Es war immer mein Wunsch, einmal in meiner Karriere in einer deutschen Handballliga zu spielen. Ich bin neugierig auf das Leben und die Kultur in Deutschland“, wird Kærgaard Pedersen in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Mein Spiel ist sehr physisch angelegt und so werde ich schauen, wie das in Deutschland funktioniert. Meine Freundin und ich freuen uns auf Rostock, wollen die Sprache erlernen und sind gespannt auf die Stadt, ihre Menschen und natürlich den Verein“, fügt der ehemalige U-19-Weltmeister hinzu.

Kærgaard Pedersen spielt seit 2018 in Norwegen

Auch Empor-Trainer Nicolaj Andersson freut sich über die Neuverpflichtung: „Wir bekommen einen starken Spieler. Er bringt viel Erfahrung mit, hat um Aufstieg und gegen den Abstieg gekämpft und übernimmt gern Verantwortung. Martin passt spielerisch sehr gut ins Team und wird uns mit seiner Kraft und Größe in Angriff und Abwehr verstärken.“

Martin Kærgaard Pedersen stammt aus Sunds bei Herning und spielte insgesamt sieben Jahre in Dänemark für SønderjyskE und TM Tønder. Im Sommer 2018 wechselte er nach Norwegen. Mit Kolstad wurde er Pokalsieger und spielte in der Europa League. Aktuell spielt er mit dem Klub, der zum Angriff auf Europas Spitze geblasen und Top-Spieler wie Sander Sagosen vom THW Kiel zur neuen Saison verpflichtet hat, im Play-off-Finale gegen Elverum um die norwegische Meisterschaft und das damit verbundene Ticket für die Champions League.

„Martin bringt Erfahrung auf Top-Niveau mit“, meint Empor-Geschäftsführer Martin Murawski.

Er wurde 2013 mit der dänischen Auswahl U-19-Weltmeister: Martin Kærgaard Pedersen (stehend 3. v. r.). © Quelle: imago/Aleksandar Djorovic

Kærgaard Pedersen ist nach Torjäger André Meuser (Bayer Dormagen), Spielmacher Julius Siegler (HSC 2000 Coburg) und Rechtsaußen Matheus Costa Dias (TuS Vinnhorst) der vierte Neuzugang des HCE. Der Verein sucht noch Verstärkung für den Rückraum sowie nach einem Ersatz für den verletzten Torhüter Leon Mehler, der sich wie Richard Lößner einen Kreuzbandriss im Knie zuzog und dem Verein in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen wird.

Mit dem 2,07 Meter großen Meuser, Dennis Mehler (2,05) und Kærgaard Pedersen stehen künftig drei Zwei-Meter-Männer im Aufgebot der Rostocker. Mit Marc Pechstein (1,98) folgt ein weiterer Spieler mit Gardemaß.

OZ