﻿Empor Rostock auf Trainersuche: Geht da was mit André Haber?

Beim Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock geht die Trainersuche in die finale Phase. Fünf Kandidaten sind in der engeren Wahl. Einer von ihnen kommt aus der Bundesliga.

Rostock. Tobias Woitendorf war am Tag nach der 28:31-Heimniederlage gegen den VfL Potsdam hin- und hergerissen. Der erhoffte Impuls, den sich die Führungsriege des HC Empor Rostock von der Trennung von Chefcoach Till Wiechers erhofft hatte, sei da, meinte der Klubchef. Die Mannschaft habe unter dem Interimsduo Tristan Staat und Florian Zemlin Fortschritte im handballerischen Bereich gemacht und mit Leidenschaft gespielt. Aber die Trendwende blieb aus.

„Ein paar Kleinigkeiten und eine Schiedsrichter-Leistung, die einfach nicht gut war“, machte Woitendorf als Ursachen für die achte Saison-Niederlage fest. „Aber das ist kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen.“

Bitter: Mit Eintracht Hagen, TuSEM Essen, der HSG Konstanz und dem VfL Bad Schwartau haben vier Kellerkinder doppelt gepunktet. Dadurch beträgt der Abstand der Rostocker auf einen Nichtabstiegsplatz zwei Punkte.

„Die Mannschaft kann das packen“, ist Woitendorf überzeugt. „Sie hat das nötige Potenzial, spielt mit Leidenschaft und besticht durch einen großen Zusammenhalt“, begründet der 46- Jährige.

Fünf Namen stehen auf der Trainer-Kandidatenliste

Während die Truppe am Sonnabend als krasser Außenseiter beim Tabellenzweiten ThSV Eisenach aufläuft, hat bei der Trainersuche die finale Phase begonnen. Aus dem Kreis der ursprünglich 25 Kandidaten sind fünf übrig geblieben. Namen verriet Woitendorf nicht.

OZ erfuhr, dass André Haber bei Empor im Gespräch ist. Der 36-Jährige, der vor wenigen Tagen beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig entlassen worden war, passt perfekt ins Anforderungsprofil. „Das ist eine interessante Personalie“, bestätigte Woitendorf auf Nachfrage. Ein großes Fragezeichen stehe hinter den finanziellen Möglichkeiten, räumte er ein. Haber ist noch bis 2025 vertraglich an den SC gebunden.

Haber führte Leipzig auf Rang sechs der Bundesliga

Der gebürtige Sachse war fast 15 Jahre für die Messestädter tätig. Er wurde mit der Leipziger A-Jugend 2015 und 2016 deutscher Meister, führte den SC an der Seite von Christian Prokop in die Bundesliga und wurde im Herbst 2018 Cheftrainer. Unter seiner Regie landete Leipzig im vergangenen Jahr auf Rang sechs.

Der HCE sucht einen Mann, der mit der Mannschaft den Klassenverbleib schafft. „Idealerweise wird es eine mittelfristige Lösung, sprich übers Saisonende hinaus“, sagte Woitendorf.

Empor muss in Eisenach auf Thümmler und Schmidt verzichten

In Eisenach werden erneut Tristan Staat und Florian Zemlin an der Seitenlinie agieren. Das Interimsduo muss auf Jonas Thümmler und Jesper Schmidt verzichten. Thümmler hatte sich im Spiel gegen Potsdam eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Das eine Außenband, das bereits in Würzburg etwas abbekommen hatte, „ist wieder stark gereizt und der Fuß etwas geschwollen“, berichtete der Kreisläufer. Thümmer hofft, dass er im Heimspiel am 12. November gegen Bietigheim (17 Uhr, Stadthalle) wieder mitspielen kann.

Schmidt hat Schmerzen im Fuß. Der 23 Jahre alte Linksaußen hat vor rund zweieinhalb Jahren einen Mittelfußbruch erlitten, der seinerzeit unentdeckt blieb. Nach einem Sturz auf den Fuß schwoll dieser an. Bei der genaueren Untersuchung wurde die alte Verletzung entdeckt. Nun sollen Einlagen für Linderung sorgen.