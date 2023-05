﻿Empor Rostock: Bundestrainer lädt Spieler zu WM-Lehrgang ein

Rostock. Christian Wilhelm von Handball-Zweitligist HC Empor Rostock ist erneut zur U21-Nationalmannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger eingeladen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp einen Monat vor dem Start der Junioren-WM hat Heuberger die talentiertesten Handballer des Jahrgangs 2002 vom 21. bis 24. Mai zu einem Kurzlehrgang an die Bundeswehr-Sportschule nach Warendorf bei Münster geladen. Mit von der Partie ist der Rostocker Kreisläufer Wilhelm.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich über jede Nominierung und hoffe, dass ich einen Platz im Kader bekomme. Jedoch gilt es sich zunächst auf den Verein zu konzentrieren. Wir wollen in den letzten Spielen zeigen, wozu wir im Stande sind und uns für unsere harte Arbeit belohnen“, sagt der Youngster des HCE.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empor-Sportvorstand Wilk: Eine Ehre für Spieler und Klub

Auch André Wilk, Vorstand Sport beim HC Empor freut sich über die Berufung. „Wir sind sehr stolz, dass Christian Wilhelm nominiert wurde. Zum einen ist es eine Auszeichnung für Christians die großartige sportliche Entwicklung und professionelle Einstellung. Zum anderen ist es die Auszeichnung der Philosophie des HC Empor mit jungen Spielern auch im Männerbereich zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln.“

Der Fokus der Vorbereitung in Warendorf wird auf Feinschliff, Einspielen und vielen Einzelgesprächen liegen.

Die Auftaktpartie der Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Mannschaft am 20. Juni in Hannover gegen Libyen. Einen Tag später trifft das Team auf Tunesien. Letzter Vorrundengegner ist Algerien am 23. Juni. Sollte sich das DHB-Team für die Hauptrunde qualifizieren, würde es in Magdeburg weiterspielen.

OZ