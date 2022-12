﻿Empor Rostock: Ottsen spricht über den Punktgewinn und Sehnsüchte

Erst gehadert, dann doch zufrieden: Mit ein bisschen Abstand konnte Jonas Ottsen vom HC Empor mit dem Remis in Konstanz doch leben. Das sagt der 29-Jährige übers Spiel, die Saison und seine Pläne:

Jonas Ottsen, hier beim Heimsieg gegen Bietigheim, erzielte in Konstanz fünf Treffer für den HC Empor Rostock.

Konstanz/Rostock. Dieser verflixte letzte Angriff. Jonas Ottsen haderte am Wochenende noch über die Schlussphase des Freitagspiels. Eine Minute vor der Schlusssirene des Auswärtsspiels bei der HSG Konstanz führte sein HC Empor Rostock noch mit 32:31.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu diesem Zeitpunkt war der Ball beim HCE, der zudem einen Mann mehr auf dem Feld hatte. „Wir haben das nicht gut ausgespielt“, ließ Ottsen die Situation noch mal Revue passieren. Kreisläufer Christian Wilhelm hatte die Chance, den Auswärtssieg klar zu machen, scheiterte aber aus Nahdistanz am Torhüter des Aufsteigers zur 2. Handball-Bundesliga.

Lesen Sie auch

Empor gab den Sieg aus der Hand: nach einem verwandelten Siebenmeter der Konstanzer, den der zuvor überragende Rostocker Keeper Robert Wetzel nicht parieren konnte, jubelte das Team vom Bodensee über den 32:32-Endstand. „Zwei Punkte waren drin. Aber mit etwas Abstand betrachtet, können wir auch mit einem zufrieden sein, zumal wir mit einem relativ dünnen Kader angetreten waren“, meinte der fünffache Torschütze Ottsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Punkte aus vier Spielen – das macht Mut

Für ihn zähle auch die Leistungskurve seines Teams – und die zeige nach oben. „Wir haben aus den zurückliegenden vier Spielen fünf Punkte geholt“, betonte Ottsen. Nach dem schlechten Saisonstart und den Turbulenzen um die Entlassung von Trainer Till Wichers mache diese Entwicklung ihm und seinen Mitspielern Mut. So erfolgreich wie in den beiden vergangenen Heimspielen, die gewonnen wurden, soll für das HCE-Team am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Ludwigshafen weitergehen.

Ottsen freute sich nach der drei Tage dauernden 2000 Kilometer-Tour von der Ostsee zum Bodensee und zurück – der längsten der Saison – vor allem auf das Wiedersehen mit seiner Frau und seinem zweieinhalb Monate alten Sohn Jonte. Am Sonntag war ein Ausflug auf den Rostocker Weihnachtsmarkt geplant. „Bei unserem Programm kommt die Familie ziemlich kurz“, meinte er.

Unabhängig vom Sport – Ottsen möchte in Rostock bleiben

Die Rückfahrt am Sonnabend nutzte der Maschinenbau-Ingenieur, um im Bus zu arbeiten. Bei den Stadtwerken Rostock durchläuft der gebürtige Kieler gerade ein Trainee-Programm. „Eine sehr interessante Aufgabe und eine Herausforderung“, sagt der Handballer, der vor dreieinhalb Jahren nach Rostock kam und – unabhängig von seiner Handball-Karriere – gerne bleiben möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob er seinen Vertrag beim HC Empor, der im kommenden Sommer endet, noch einmal verlängern wird, steht noch nicht fest. Das sei eine Entscheidung, die er gemeinsam mit seiner Familie treffen will, sagt Ottsen. „Ich werde im kommenden Frühjahr 30 und muss mich entscheiden, ob ich neben dem Beruf den sportlichen Aufwand treiben will.“

Statistik HSG Konstanz: Ebert, Grabenstein – Stotz 1, Czako, Foege 5, Michelberger 3, Thomann 2, Erifopoulos, Mauch 2, Beckmann 2, Wendel 6, Ingenpass, Köder 7/3, Knezevic 2, Hutecek 2. Empor Rostock: Wetzel, Mehler – Sveinnsson 8, Steidtmann 3/3, Ottsen 5, D. Mehler, Wilhelm 3, Witte 2, Asmussen 3, Demzera 1, Funke , Vignisson 2, Thümmler 2, Lößner 3. Siebenmeter: HSG 3/3 / HCE 3/3 . Strafminuten HSG 14 / HCE 12. Zuschauer: 1400.

Wie auch immer er entscheiden werde: jetzt gehe es um den Klassenerhalt von Empor. Ottsen ist sich sicher: „Wenn wir so weitermachen, werden wir es schaffen.“