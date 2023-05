﻿Empor Rostock: Eigengewächs Alexander Schütze erhält Profivertrag

Duell mit Brisanz

Im Februar wurde Alois Schwartz in Sandhausen entlassen, im März unterschrieb er bei Abstiegskonkurrent Hansa Rostock. Am Freitag kommt es im direkten Duell zu der kuriosen Situation, dass der Trainer den FCH mit einem Sieg retten und seinen langjährigen Verein in die 3. Liga schicken könnte. Wie Schwartz damit umgeht und was er zu seiner Zukunft bei Hansa sagt.