﻿„Geile Herausforderung“: Empor Rostock freut sich auf Pokal-Hit gegen Gummersbach

Großes Spiel in kleiner Halle: Die Zweitliga-Handballer des HC Empor Rostock empfangen am Mittwoch den Bundesligisten VfL Gummersbach in der Rostocker Ospa-Arena. Der hat mit Dominik Mappes den besten Torschützen in seinen Reihen. Normalerweise dürften die Rostocker kaum Chancen haben. Aber sie wissen, wie es ist, gegen Gummersbach zu gewinnen.

