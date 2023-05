Empor Rostock: Gegen Hagen startet Heimspiel-Serie

Rostock. Für Handball-Zweitligist HC Empor Rostock startet am Sonnabend (Anwurf 17 Uhr) eine Heimspiel-Serie. Erster von drei Gegnern am Stück, die in der Stadthalle Rostock erwartet werden, wird der Tabellen-13. Eintracht Hagen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den verbleibenden vier Saisonspielen wird das Team von Trainer Nicolai Andersson versuchen, den Liga-Abschluss so gut wie möglich zu meistern. Angesichts von acht Punkten Rückstand auf Dresden, dem Team, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, und der deutlich schlechteren Tordifferenz, ist die Chance der Hansestädter, die Liga zu halten, nur noch theoretisch vorhanden.

Lesen Sie auch

Dem dänischen Coach des HCE steht der Kader zur Verfügung, der auch bei der 27:36-Niederlage am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen im Einsatz war. „Auf jeden Fall wollen wir gegen Hagen etwas gut machen, nachdem wir im Nachholspiel ganz schön unter die Räder gekommen sind. Hagen ist breit aufgestellt und von allen Positionen torgefährlich. Es wird besonders auf unsere Abwehr ankommen“, meint Empor-Routinier Marc Pechstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rostocker treten vor dem Saisonende noch daheim gegen den HC Elbflorenz aus Dresden (Sa., 27. Mai), gegen den VfL Lübeck-Schwartau (So., 4. Juni) und dann am Mittwoch, 7. Juni, auswärts bei Bayer Dormagen an.

OZ