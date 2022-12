﻿Vor letztem Heimspiel des Jahres: Empor Rostock plagen personelle Sorgen

Ausgerechnet im Jahres-Endspurt hat die Infekt-Welle den HC Empor voll erwischt. Die Rostocker Handballer gehen mit personellen Sorgen ins Heimspiel am Freitag gegen die Eulen Ludwigshafen. Diese Spieler fallen aus.

Rostock. Tristan Staat benötigt lediglich drei Worte, um die personelle Situation des HC Empor zu beschreiben. „Training mit Restbeständen“, sagt der Interimscoach. Der Grund: Beim Ros­tocker Handball-Zweitligisten grassiert die Infekt-Welle. Tim Völzke, Christian Wilhelm und Philipp Asmussen fallen für das Heimspiel am Freitag gegen die Eulen Ludwigshafen (19 Uhr, Ospa-Arena) aus. Hinter den Einsätzen von Kapitän Robert Wetzel und Alexej Demerza stehen Fragezeichen. Darüber ­hinaus fehlen Per Oke Kohnagel (wird nächste Woche am Knie operiert), Jesper Schmidt (Mittelfußbruch) und Robin Breitenfeldt (im Aufbautraining).