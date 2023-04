﻿Dem Abstieg ein Stück näher: Empor Rostock schenkt vier Tore Vorsprung her

2.Handball-Bundesliga

Der Absturz in die 3. Liga scheint unabwendbar: Der HC Empor Rostock hat am Samstag gegen Eisenach eine 21:24-Heimniederlage kassiert. Es war wie so oft: Empor spielte lange mit, führte sogar mit vier Toren. Doch am Ende jubelte der Gegner.

