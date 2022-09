﻿Handballer von Empor Rostock „im Fluss“: So lief der erste Tag der Schiffsreise – plus Gewinnspiel

Schiffsbesichtigung, Training sowie Spiel, Spaß und Sport mit Kindern – die Handballer des HC Empor Rostock haben auf ihrer Fahrt zum nächsten Auswärtsspiel ein prall gefülltes Programm. So lief der erste Tag an Bord.

Dordrecht. Robert Wetzel nutzte die Schiffsführung, um sich im Steuerhaus der A-Rosa Sena auf den Chefsessel zu schwingen. Der Kapitän des HC Empor Rostock staunte beim Blick auf die vielen Knöpfe, Hebel und Monitore. „Das ist eine andere Welt. Das sind gefühlt sechs Bildschirme, die man gleichzeitig im Blick haben muss“, meinte der Torhüter. „Als Laie ist man erschlagen, was man alles bedienen und beachten muss.“

Wetzel plauderte mit Rene Klöfers (33), Kapitän des größten Flusskreuzfahrtschiffes Europas. 135 Meter lang, 17,7 Meter breit, fünf Decks und 4000 Tonnen schwer. Der Schlussmann des Rostocker Handball-Zweitligisten zeigte sich vom Hybrid-Schiff beeindruckt, das dank Elektroantrieb in den Häfen geräuschlos an- und ablegen kann. Die Batterien speichern 1,4 Megawattstunden Strom – so viel wie 20 Teslas, erklärte Klöfers.

Das Schiff geradeaus auf dem Rhein zu führen, würde er sich zutrauen, sagte der 31 Jahre alte Rostocker. „Aber ob ich dann noch das Radar und die Echolote im Blick haben kann, weiß ich nicht“, fügte er mit einem Lächeln hinzu.

Wetzel und Klöfer plauderten eine gute Viertelstunde lang über Schifffahrtstechnik, Handball und Schlaf-Gewohnheiten. „Er hat mir erzählt, dass er um 21 Uhr ins Bett geht, wenn er um 2 Uhr Dienstbeginn hat. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn man keinen richtigen Rhythmus hat“, meinte Wetzel.

In der Mucki-Bude: Jesper Schmidt und Janos Steidtmann testen die Möglichkeiten im Kraftraum. © Quelle: Stefan Ehlers

Bei einem rund 45-minütigen Rundgang erhielten die Handballer, die in Doppel-Kabinen untergebracht sind, Einblicke in den Spa-Bereich, den Kids-Club, den Fitnessbereich und schauten sich auf dem Sonnendeck um. „Das ist toll, so etwas mitzuerleben“, sagte Dennis Mehler. Nur eines vermisste der mit 2,05 Metern Längste im Team: sein heimisches Bett, das Übergröße hat. „Aber man gewöhnt sich auch schnell an die Standard-Betten“, versicherte der Abwehrstratege.

In der Familienkabine: Philipp Asmussen und Trainer Till Wiechers haben es sich in der Kinder-Ecke gemütlich gemacht. © Quelle: Stefan Ehlers

Empor reist mit der A-Rosa Sena – das Unternehmen ist Premiumsponsor des Klubs – zum Auswärtsspiel am Sonntag in Düsseldorf gegen den ukrainischen Serienmeister HK Motor Saporischschje. Nach einer zehnstündigen Bahnfahrt und einem zehnminütigen Fußweg ging die Truppe am Dienstagabend in Rotterdam an Bord – und mischte sich unter die 170 Erholungsuchenden, die bereits am vergangenen Sonnabend in Köln abgelegt hatten.

Empor trainiert in der Sporthalle De Wielehaal in Rotterdam

Der erste Halt mit Empor folgte am Mittwochmorgen in Dordrecht. Am Nachmittag wurde in der Sporthalle De Wielehaal in Rotterdam trainiert. Nach der anderthalbstündigen intensiven Einheit ging es für die Spieler munter weiter. Sie bespaßten 44 ukrainische und niederländische Kinder mit Spiel und Sport.

So wird es gemacht: Empor-Torhüter Robert Wetzel gibt einem Jungen Tipps. © Quelle: Stefan Ehlers

Die Handballer, in deren Reihen mit Tim Völzke, Marc Pechstein und Richard Lößner drei Pädagogen stehen, bauten für die Sechs- bis Zwölfjährigen sechs Stationen auf.

Tim Völzke: Es ist schön, Kinder zum Strahlen zu bringen

Tim Völzke, der zugunsten des Sports seinen Erzieherjob an der Christophorusschule an den Nagel gehängt hat, war in seinem Element. „Ich habe gemerkt, dass ich die Arbeit mit den Kindern vermisse. Es ist echt schön, wenn man sie mit den kleinsten Dingen erheitern kann“, sagte der 33-Jährige.

Er packte in der Abwehr ausnahmsweise nicht richtig zu: Empor-Kreisläufer Jonas Thümmler, der sich hier von einem niederländischen Mädchen ausspielen lässt. © Quelle: Stefan Ehlers

In solchen Stunden rücke der Handball in den Hintergrund, erklärte Völzke. „Klar ist es wichtig, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen, aber ich finde, einem Kind in einer schwierigen Situation zu helfen oder es zum Strahlen zu bringen, ist wichtiger.“

Auf Wiedersehen! Empor-Spieler Tim Völzke verabschiedet sich von den ukrainischen und niederländischen Kindern. © Quelle: Stefan Ehlers

„Kommt ihr wieder?“, fragte der neunjährige Enzi. Völzke überlegte nicht lange und lud sämtliche Kinder samt Betreuer zu einem Spiel nach Rostock ein.

Erinnerungsfoto: Die Handballer des HC Empor Rostock und die ukrainischen und niederländischen Kinder hatten sichtlich Spaß. © Quelle: Stefan Ehlers

Nach gut einer Stunde und einem Erinnerungsfoto fuhren die Handballer mit dem Bus zurück ins gut 25 Kilometer entfernte Dordrecht. Kaum hatte das Schiff abgelegt, standen Klubchef Tobias Woitendorf, Geschäftsführer Stefan Güter, Trainer Till Wiechers und Robert Wetzel bei einer Fragestunde den Gästen Rede und Antwort.

Nächste Station ist Antwerpen. Für die Handballer heißt es früh aufstehen. Um 8 Uhr ist Jogging in der belgischen Hafenstadt angesagt.