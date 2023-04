﻿Empor Rostock in Abstiegsnöten: Darum hat Richard Lößner trotzdem Spaß am Handball

Bietigheim/Rostock. Als die Handballer des HC Empor Rostock am Sonnabend in den frühen Morgenstunden von ihrer Dienstreise aus Baden-Württemberg zurückkehrten, hatte Trainer Nicolaj Andersson die Partie bei der SG BBM Bietigheim bereits kurz ausgewertet. Neue Erkenntnisse brachte die 28:38 (14:15)-Klatsche nicht.

„Wir haben im Angriff die Geduld verloren, viel über die Mitte gespielt und überhastet abgeschlossen“, meinte Richard Lößner nach der 22. Saisonniederlage. „Wir spielen eine super erste Halbzeit und dann geben wir das Spiel aus der Hand“, legte Torhüter Leon Mehler den Finger in die Wunde.

Aufgrund des ausgedünnten Kaders – Kapitän Robert Wetzel, Tim Völzke, Janos Steidtmann, Per Oke Kohnagel und der langzeitverletzte Robin Breitenfeldt fehlten – schwanden bei den Ostseestädtern nach der Pause die Kräfte. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Wochen“, meint Lößner, der im ersten Durchgang aus vier Versuchen vier Tore machte. In den zweiten 30 Minuten blieb er außen vor.

Abstiegsszenario für Empor Rostock wird realer

Bitter: Spielmacher Sveinn Sveinsson zog sich eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk zu. Nach Aussage von Geschäftsführer Martin Murawski erlitt der Isländer einen knöchernen Abriss am Mittelfußknochen. Für Sveinsson ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Empor-Spielmacher Sveinn Sveinsson humpelt vom Feld. Er wird von Jonas Thümmler und Alexander Schütze gestützt. © Quelle: imago/Marco Wolf

Neun Runden vor Schluss haben die Rostocker, denen in Bietigheim 15 technische Fehler unterliefen, zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das Abstiegsszenario wird immer realer.

Die triste sportliche Situation werde innerhalb der Mannschaft kaum thematisiert, sagt Richard Lößner. 

Lößner bleibt auch im Falle des Abstiegs beim HCE

Ich fühle mich hier sehr wohl. Das Team macht einfach Spaß“, sagt Richard Lößner. „Jeder ist sich der Situation bewusst.“ Die anhaltende Durststrecke sei anstrengend, dennoch lässt sich der 25 Jahre alte Rechtsaußen die Lust auf Handball nicht nehmen.

Ob 2. oder 3. Liga – der Linkshänder ist dabei. Lößner hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Das Team macht einfach Spaß“, begründet der Flügelspieler, der in der Kita „Strandläufer“ in Warnemünde eine Ausbildung zum Erzieher absolviert.

Empor ist am 18. April bei Eintracht Hagen gefordert

Sein Arbeitgeber stellt ihn für die sportlichen Dienstreisen frei. Donnerstag und Freitag war er bereits mit Empor auf Tour, am Montag startet der Tabellenvorletzte in Richtung Nordrhein-Westfalen. Die Rostocker sind am Dienstagabend im Kellerduell bei Eintracht Hagen gefordert. Der Mannschaftsbus wird am Mittwoch in den früheren Morgenstunden wieder in Rostock eintreffen. Für Lößner geht es danach in der Kita weiter: „Um 8 Uhr stehe ich pünktlich bei der Arbeit auf der Platte.“