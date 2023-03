Eines der größten Talente des Vereins: 17-Jähriger erhält Profivertrag bei Empor Rostock

Rostock. Die gute Nachricht zuerst. Der HC Empor Rostock hat eines seiner größten Talente langfristig gebunden. Jugend-Olympiasieger Kay Funke (17) unterzeichnete einen bis 2026 datierten Kontrakt. Es ist der erste Profivertrag in seiner noch jungen Handballkarriere.

Das Handballtalent wurde dem gebürtigen Wismarer in die Wiege gelegt. Seine Eltern spielten für die TSG. Bis 2020 wurde Kay auch von seiner Mutter, die sich im Nachwuchsbereich der TSG engagiert und darüber hinaus jahrelang für den Mecklenburger SV im Tor stand, trainiert. Danach heuerte er mittels Zweitspielrecht in Rostock an. 2021 wechselte er komplett zu Empor, bezog als 15-Jähriger im Stadteil Reutershagen eine eigene Zweizimmerwohnung – und startete durch.

Funke gehört zu den Leistungsträgern der A-Jugend, die auf dem Sprung ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ist. Vergangenen Sommer gewann er Gold mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in der Slowakei und feierte in dieser Saison sein Zweitligadebüt.

Echt Gold: Jugend-Olympiasieger Kay Funke mit der Medaille im Rostocker Stadthafen. © Quelle: Stefan Ehlers

„Ich freue mich sehr, den Vertrag unterschrieben zu haben. Mich ehrt das Vertrauen des HC Empor, und es ist zugleich Ansporn, im Training noch mehr und härter zu arbeiten“, erklärte der Linksaußen. Er fühle sich im Verein, wo er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann absolviert, wohl und hoffe auf Einsatzzeiten in der Männer-Sieben. „Das ist ja doch etwas anderes als in der Jugend“, sagte er.

Nick Witte verlässt Empor zum Saisonende

André Wilk, Vorstand Sport beim HCE, „freut sich, dass es uns gelungen ist, einen hochtalentierten und von anderen Clubs viel umworbenen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs für drei Jahre ligaunabhängig zu binden. Kay soll sich sportlich und persönlich im gewohnten Umfeld weiterentwickeln. Das ist auch ein Signal an den gesamten Nachwuchsbereich.“

Dagegen verlässt Nick Witte nach Saisonende den HC Empor. Der 27 Jahre alte Linksaußen kam im Sommer 2018 vom TV Neuhausen nach Rostock. Nun kehrt er in seine Heimatstadt Flensburg zurück. Der Rechtshänder wird zusammen mit seinem Zwillingsbruder Leon künftig für DHK Flensborg auf Torejagd gehen.

Ihn zieht es zurück in die Heimat: Empor-Linksaußen Nick Witte wechselt im Sommer zum DHK Flensborg. © Quelle: Sebastian Heger

Er sei dankbar „für die schöne und erfolgreiche Zeit in Rostock“, wird Witte in einer Vereinsmitteilung zitiert. Und weiter: „Ich habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren den HC Empor wieder auf die Handballkarte gebracht. Darauf bin ich stolz und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft.“

Der Verein bedauere den Abschied des Torjägers, sagte Wilk. „Wir bedanken uns bei ihm für seine Leistung und professionelle Einstellung in den vergangenen Jahren.“

SHV verabschiedet Leon Witte vor dem letzten Heimspiel

Leon Witte, der 2021 von Empor zum benachbarten Stralsunder HV gewechselt war, wird am Sonntag vor dem letzten Saisonheimspiel gegen den HSV Hannover (15 Uhr, Vogelsanghalle) verabschiedet. Der Verein hätte Leon gern gehalten, „aber ihn zieht es aus privaten Gründen zurück in seine Heimat. Seine Freundin ist beruflich in Flensburg gebunden“, erklärte Trainer und Geschäftsführer Steffen Fischer.

Er spielte eine starke Saison: Leon Witte, der am Sonntag vor dem letzten Heimspiel des Stralsunder HV verabschiedet wird. © Quelle: Sören Carl

„Leon wird uns fehlen, er hat großen Anteil an unserem Erfolg“, sagte Fischer, der den Spielmacher als „phänomenalen Entscheider“ bezeichnet.