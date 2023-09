﻿Fünf Monate Pause für Julius Siegler – Empor Rostock sondiert den Spielermarkt

Mehr Spaß, weniger Leistungsdruck

DFB denkt Kinderfußball neu: So kommt die Reform bei Nachwuchstrainern in MV an

Seit Jahren bereitet der DFB eine Reform des Kinderfußballs vor – mit der Saison 2024/25 tritt sie verbindlich in Kraft. Der Landesfußballverband MV nahm schon 2019 an einer Pilotphase teil. Die neuen Spielformen für unter Elfjährige sehen kleinere Teams, Spielfelder und Tore und keine Tabellen mehr vor. Was Trainer und Verantwortliche in MV über die Neuerungen denken.