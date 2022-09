An ihm lag es nicht: Empor-Torhüter Robert Wetzel, der hier gegen Nordhorn-Lingen nach einer Parade jubelt, verhinderte in Essen eine noch höhere Niederlage.

Rostock. War es ein Ausrutscher in der Findungsphase oder der Anfang eines bösen Fehlstarts? Die Antwort auf diese Frage müssen die Handballer des HC Empor Rostock in den kommenden beiden Heimspielen am Sonntag gegen den TV Hüttenberg (17 Uhr, Ospa-Arena) und am 18. September gegen den Dessau-Roßlauer HV (17 Uhr, Stadthalle) geben.

„Wir müssen den Schalter umlegen und in den nächsten Spielen etwas Zählbares mitnehmen“, fordert Klubchef Tobias Woitendorf. Die 15:26-Auftaktpleite am Freitagabend gegen TuSEM Essen sei „sehr enttäuschend“ gewesen, meint der Vorstandsvorsitzende.

Schlimmeres verhinderte der erneut starke Torhüter Robert Wetzel, der zehn Würfe parierte. Leon Mehler entschärfte zwei weitere Versuche. Damit ging das Torhüter-Duell an Empor.

Doch im Angriff lief bei den Rostockern, die auf Jonas Ottsen (er sieht Vaterfreuden entgegen) und Tim Völzke (wurde noch geschont) verzichten mussten, kaum etwas zusammen.

Lediglich 15 der 48 Rostocker Angriffe waren erfolgreich

Die ersten sechs Angriffe verpufften. „Das war der Vorbote für die miserable Quote“, sagt Woitendorf. Am Ende waren lediglich 15 der 48 Angriffe erfolgreich – eine indiskutable Quote.

„Wir haben keine Ideen entwickelt“, kritisiert Woitendorf. Daran konnte auch Neuzugang Sveinn Sveinsson (noch) nichts ändern. Der Isländer, der erst wenige Stunden zuvor die Spielgenehmigung erhalten hatte, kam Ende der ersten Halbzeit zu einem Kurzeinsatz.

Gäste fabrizierten 15 Fehler und patzten vom Siebenmeterpunkt

„Wir haben zu Beginn zu viele Freie verworfen und dadurch Essen in den Flow gebracht“, erklärt Trainer Till Wiechers. Darüber hinaus fabrizierten die Gäste 15 technische Fehler. Tempo? Fehlanzeige. Empor blieb ohne Kontertor.

Auffällig war die wiederholte Siebenmeterschwäche. Im Pokal gegen Nordhorn-Lingen (22:20) scheiterten Marc Pechstein, Jesper Schmidt und Hafthor Vignisson. In Essen konnten Nick Witte und Janos Steidtmann keinen der vier Strafwürfe verwandeln.

Trainer Till Wiechers meint: Aus dem Spiel können wir lernen

„Das war ein Spiel, aus dem wir sehr viel lernen können. Wenn wir das tun, kann auch so eine Niederlage ein Schritt nach vorn sein“, meint Coach Wiechers.

Klubchef Woitendorf, der in Essen den „nötigen Mumm und unbedingten Willen“ vermisste, fordert eine deutliche Steigerung: „Die Spieler müssen sich zerreißen und tollen Handball zeigen. Wenn es am Ende für Punkte reichen sollte, umso besser. Falls nicht, muss man sich zumindest keinen Vorwurf machen.“