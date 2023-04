﻿Empor Rostock: Mit diesen Spielern plant der Handballklub seine Zukunft

Rostock. Beim HC Empor laufen die Planungen für die kommende Saison. Mit der Verpflichtung von Nicolaj Andersson haben die Rostocker am 11. März die Schlüsselposition des Trainers besetzt. Seit Anfang vergangenen Monats ist Martin Murawski, der neue Geschäftsführer des Handballklubs, in Absprache mit dem dänischen Coach damit beschäftigt, eine neue Mannschaft für die Spielzeit 2023/24 aufzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mission des 34-Jährigen ist keine einfache. „Was ich geerbt habe, muss ich nehmen, wie es ist. Ich muss zweigleisig planen“, verdeutlicht der Berliner den Spagat, Empor sowohl für die 2. als auch für die 3. Liga zu wappnen. Die Hoffnung, dass das Team die nötigen Punkte zum Klassenerhalt noch holen wird, hat er noch nicht aufgegeben. Der Spielplan nährt Murawskis verhaltenen Optimismus: „Wir spielen noch zweimal gegen Hagen, gegen Coburg sowie gegen Konstanz und Dormagen.“ Alles Gegner, gegen die Erfolge möglich sein sollten. Der Geschäftsführer sagt aber auch: „Bei meinen Planungen muss ich Realist sein und alle Emotionen außen vor lassen.“

Lesen Sie auch

Unabhängig von der Frage, in welcher Liga Empor in Zukunft spielen wird – der personelle Umbruch wird größer als in den Vorjahren ausfallen. Es war lange klar, dass im Juni 14 Spielerverträge enden werden. Die ersten konnte Murawski bereits verlängern: Mit den beiden Torhütern Robert Wetzel und Leon Mehler sowie den Spielern Marc Pechstein, Richard Lößner und Top-Talent Kay Funke hat der HCE schon eine gute Basis aus erfahrenen und jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs beisammen. Ganz wichtig: Alle werden dem Team auch im Abstiegsfall die Treue halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meuser kommt zu Empor zurück: ein starkes Signal

Dass André Meuser im Sommer von Bayer Dormagen in seine Heimatstadt zurückkehren wird, ist ein starkes Signal – an künftige Konkurrenten, vor allem aber an Spieler, die der Klub gern halten möchte, die aber noch keine Entscheidung über ihre Zukunft getroffen haben. Der 2,07 Meter große Rückraum-Kanonier, der 25 Jahre alt ist, würde mit Empor gern in der 2. Liga weiterspielen. Er kommt auch nach Rostock zurück, falls das Team bei seiner Mission Klassenerhalt scheitern sollte.

Mit Dennis Mehler und Jesper Schmidt waren zwei Spieler schon vor dem Saisonstart bis zum Sommer 2024 an Empor gebunden. Die Gespräche mit Robin Breitenfeldt, der sich in Rostock neben dem Handball eine berufliche Existenz aufgebaut hat, sind noch im Gange.

Martin Murawski, Geschäftsführer beim HC Empor Rostock. © Quelle: verein

Eine Reihe von Handballern, die der im Oktober vergangenen Jahres beurlaubte Trainer Till Wiechers zum HCE gelotst hatte, werden neue Wege gehen: Mit Christian Wilhelm und Philipp Asmussen, die gemeinsam zu TuSEM Essen wechseln, Nick Witte, den es zum DHL Flensborg in die 3. Liga zieht, Jonas Thümmler (zum HC Elbflorenz Dresden), Per Oke Kohnagel (Ziel unbekannt) hat ein Quintett seine Entscheidung schon bekanntgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Ende April sollen beim HCE Vertragsfragen geklärt werden

Noch offene Vertragsfragen möchte Murawski bis Ende des Monats klären. Besonderes Interesse dürfte Empor am Bleiben Sveinn Sveinsson haben. Der zuletzt häufig verletzte Isländer ist nur bis zum Saisonende an den Zweitligisten gebunden. Ob es für Janos Steidtmann, Romas Aukstikalnis, Jonas Ottsen, Tim Völzke und Alexander Schütze weitergeht, wird sich in den kommenden drei Wochen zeigen. Klub und Spieler stehen nach OZ-Informationen schon im Austausch. Weitere Spieler, die derzeit noch in anderen Klubs – zum Beispiel in der 3. Liga – aktiv sind, stehen auf dem Wunschzettel der Rostocker.

Zum Ende einer bislang sportlichen Katastrophen-Saison, die nur durch einen Klassenerhalt noch zu retten wäre, haben die Rostocker mit Martin Murawski und Nicolaj Andersson zwei entscheidende Baustellen geschlossen. „Empor ist in dieser Saison ins Wanken geraten“, räumt Klubchef Tobias Woitendorf ein. Aber selbst wenn das Team nach zwei Jahren in der 2. Liga wieder absteigen müsste: „Wir arbeiten weiter. Und wir werden nicht fallen.“