﻿Empor Rostock mit drei Rückkehrern nach Hagen

Rostock. In der Vorwoche lag Philipp Asmussen noch flach, doch rechtzeitig zu den Kellerduellen am Mittwoch bei Eintracht Hagen, drei Tage später beim HC Elbflorenz und beim VfL Lübeck-Schwartau (26. Dezember) meldet sich der Rückraumspieler des HC Empor Rostock wieder zurück. Auch Spielmacher Sveinn Sveinsson, der am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen (29:39) nach einem Foul mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Klinik musste, und Kapitän Robert Wetzel können die Reise nach Hagen antreten.

Die verkorkste Partie gegen den Tabellenzweiten Ludwigshafen spielte am Montagabend im Training kaum eine Rolle mehr. „Wir haben der Mannschaft gezeigt, was gut lief“, sagte Interimstrainer Tristan Staat. Das Gute an der englischen Woche sei, „dass wir schnell die Chance haben, zu zeigen, dass es ein Ausrutscher und ein Gegner war, bei dem momentan alles funktioniert“.

Empor und Eintracht Hagen eint einiges. Beide Mannschaften sind im vergangenen Jahr in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen und spielten eine grandiose Hinrunde. Nach dem Ausfall von Top-Torjäger Robin Breitenfeldt wurden die Rostocker auf Rang 15 durchgereicht. Die Eintracht schloss die Saison auf Rang sieben ab.

Eintracht Hagen verbuchte zuletzt zwei Heimsiege

Dieser Platz sollte in dieser Spielzeit bestätigt werden – das war zumindest das Ziel. Dafür wurde der Kader verstärkt. Doch es läuft noch nicht rund beim Tabellennachbarn, der zuletzt gegen Dresden (29:26) und Saporischschja (34:31) seine ersten Heimsiege verbuchen konnte.

Philipp Asmussen ist überrascht, dass sich Eintracht Hagen im Tabellenkeller befindet. „Vom Kader her hatte ich das nicht erwartet“, meint der 26-Jährige. „Hagen verfügt über richtig gute Individualisten. Da müssen wir ein sehr gutes Spiel abliefern, um eine Chance zu haben.“ Wichtig sei, die Fehlerquote zu minimieren und kühlen Kopf zu bewahren, meint Asmussen.

Asmussen: Wir wollen uns selbst beschenken

Für Empor geht es darum, in den kommenden drei Partien gegen direkte Mitkonkurrenten „so viele Punkte wie möglich zu holen“, sagt Tristan Staat.

Ähnlich sieht es Philipp Asmussen: „Ich könnte Weihnachten nicht in Ruhe verbringen, wenn wir aus den drei Spielen gar nichts mitnehmen würden. Wir wollen uns selbst beschenken.“