﻿Empor Rostock: OZ verlost 5 x 2 Karten für Partie gegen VfB Lübeck-Schwartau

Kurioses aus MV

Tausende Trabbis waren zu Ostzeiten aus Sachsen in Richtung Ostsee unterwegs. Ans Meer – das war das jährliche Ziel. Und die Liebe der Dresdner ging sogar weiter. So hat es das kleine Fischerdorf Boltenhagen zu einem Straßennamen in der Sachsenmetropole geschafft.