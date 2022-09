﻿Empor Rostocks Kapitän Wetzel: Schiffsreise kann der Mannschaft Auftrieb geben

Die ungewöhnlichste Dienstreise in der Geschichte des HC Empor Rostock endet in Köln. Die Handballer fahren mit einem Flusskreuzfahrtschiff zum Auswärtsspiel. Am Sonntag treffen sie auf HK Motor Saporischschja.

Yoga am Morgen: Nick Witte zeigt seinen Teamkollegen die Übung Krieger 1.

Antwerpen. Es ist kühl an diesem Freitagmorgen. Bei lediglich elf Grad und einer frischen Brise breiten die Handballer des HC Empor Rostock Matten auf dem Sonnendeck der A-Rosa „Sena“ aus. Yoga steht auf dem Programm. Linksaußen Nick Witte macht die Übungen vor. Der 26-Jährige besucht schon seit geraumer Zeit Yogakurse beim Empor-Partner Clever fit – und hat sichtlich Spaß daran, sein Wissen an die Teamkollegen weiterzugeben.

Yoga am Morgen: Nick Witte zeigt seinen Teamkollegen die Übung Krieger 1. © Quelle: Stefan Ehlers

„Ich bin total überzeugt davon, dass die Mischung aus Stabilität und Dehnung super für den Körper ist“, sagt Witte. Eine halbe Stunde lang dauert die Einheit, die eine Erwärmung, Power-Yoga und Dehnungsübungen enthält.

Während Trainer Till Wiechers an der Rezeption das Video von der Partie des kommenden Gegners HK Motor Saporischschja gegen TuSEM Essen auf seinen Laptop lädt, ist bei den Spielern Marc Pechstein, Dennis Mehler, Hafthor Vignisson, Sveinn Sveinsson, Richard Lößner und Alexej Demerza handwerkliches Geschick gefragt. Das Sextett nimmt an einem Workshop für Obstschnitzerei teil. Unter Anleitung von drei Schiffsköchen basteln die Spieler essbare Kunstwerke, die von den Profis vollendet werden.

Mittags schnüren sich Jesper Schmidt, Christian Wilhelm, Janos Steidtmann und Philipp Asmussen Schürzen um und bedienen Gäste des Kreuzfahrtschiffes am Salatbüffet.

Es ist angerichtet: Jesper Schmidt (l.) und Christian Wilhelm bedienten Gäste am Salatbüfett. © Quelle: Stefan Ehlers

Es ist eine Mischung aus Trainingslager und Abwechslung, die den Spielern des HC Empor auf der viertägigen Schiffsreise zum Auswärtsspiel am Sonntag in Düsseldorf gegen Saporischschja geboten wird. „Nach dem etwas holprigen Saisonstart kam die Reise auf der A-Rosa ‚Sena‘ genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten eine Menge Zeit, um miteinander zu reden und die ersten Spiele aufzuarbeiten“, konstatiert Empor-Geschäftsführer Stefan Güter zufrieden.

Empor-Kapitän Wetzel: Reise kann Mannschaft Auftrieb geben

Auch Kapitän Robert Wetzel ist überzeugt, dass die am Sonnabend in Köln endende Reise der Mannschaft „einen Auftrieb geben kann“. Nach einer Pressekonferenz auf der A-Rosa „Sena“ fährt der Empor-Tross von der Domstadt aus mit dem Bus weiter nach Düsseldorf. Dort stehen das Abschlusstraining sowie eine Videoanalyse auf dem Programm. Die Partie wird am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen.

Nach zahlreichen Abgängen ist HK Motor Saporischschja „nicht mehr die Mannschaft aus der vergangenen Saison“, meint Trainer Till Wiechers.

Spiele von Motor Saporischschja werden nicht gewertet

Da der Spielbetrieb in der Ukraine aufgrund des Krieges ruht, darf Motor in dieser Saison als Gaststarter der 2. Bundesliga teilnehmen. Die Heimpartien des ukrainischen Serienmeisters werden im Castello Düsseldorf ausgetragen. Der Eintritt für das Duell gegen Empor ist frei.

Wilhelm zur U-21-Auswahl eingeladen Die frohe Kunde erreichte Christian Wilhelm am Freitag während der Schiffsreise nach Köln. Der Kreisläufer des HC Empor Rostock erhielt eine Einladung zur U-21-Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Martin Heuberger absolviert vom 10. bis 13. Oktober einen Lehrgang in Großwallstadt und bestreitet anschließend zwei Länderspiele in Portugal. Die U-21-WM findet im Sommer kommenden Jahres in Deutschland statt. Spielorte sind Hannover, Magdeburg und Berlin.

Die Begegnungen mit Saporischschja fließen nicht in die Wertung um den Auf- und Abstieg ein. „Das ist eine Art Freundschaftsspiel, das wir so angehen, es sei es ein richtiges Spiel“, versichert der Empor-Coach. Die Duelle gegen die Ukrainer seien eine Möglichkeit, um auf den Krieg aufmerksam zu machen und zu helfen, betont Wiechers. Zugleich räumt er ein: „Vor einem normalen Punktspiel hätten wir so eine Reise nicht machen können.“