﻿Empor Rostock: Schock-Diagnose! Torhüter Leon Mehler fällt lange aus

Fußball-Landesliga West

Trotz Negativtrend: PSV Wismar hält am Trainerteam um Daniel Stocks fest

In der Fußball-Landesliga West hat der PSV Wismar acht der vergangenen neun Partien verloren – am Wochenende auch gegen Lübz. Der Klassenerhalt ist noch nicht fix. Coach Daniel Stocks soll nächste Saison aber auf jeden Fall an der Seitenlinie stehen. Für ihn steht eine „riesige Aufgabe“ bevor.