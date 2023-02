﻿Sieben gute Gründe, warum Empor Rostock in der 2. Liga bleibt

Rostock. Die Aufholjagd kann beginnen. Die Handballer des HC Empor Rostock starten am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Bayer Dormagen (19 Uhr, Stadthalle) ins 21-teilige Restprogramm. In der Auf- und Abstiegs-Tabelle, in der die Partien des ukrainischen Gaststarters HK Motor Saporischschja nicht berücksichtigt werden, haben die Ostseestädter als Tabellenvorletzter lediglich zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Das spricht für einen Ligaverbleib:

1. Die Mannschaft

Rückraumspieler Marc Pechstein hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vor dem Start ins Restprogramm um zwei Jahre verlängert. Ein deutliches Zeichen. „Ich hoffe natürlich, dass es in der zweiten Liga weitergeht“, sagt der 31-Jährige. Damit hat Empor sieben Spieler für die kommende Saison vertraglich gebunden: Kapitän Robert Wetzel, Marc Pechstein, Robin Breitenfeldt, Sveinn Sveinsson, Dennis Mehler, Jesper Schmidt und Alexander Schütze.

Pure Emotionen: Rückraumspieler Marc Pechstein, der hier nach einem Treffer jubelt, hat seinen Vertrag bei Empor bis 2025 verlängert. © Quelle: Sebastian Heger

Die Mannschaft ist erfahren und über Jahre gewachsen. Ob Aufstiegsrunde oder Abstiegskampf – die Truppe hat in der Vorsaison unter Beweis gestellt, dass sie in Endspielen bestehen kann. Die Erfahrung in Stresssituationen ist Gold wert. „Die Mentalität spricht für uns“, ist Pechstein überzeugt.

2. Der Torjäger

Robin Breitenfeldt (25) ist nach fast einjähriger Verletzungspause zurück. Wie wichtig der Torjäger für Empor ist, macht ein Blick auf die Statistiken deutlich. In den 21 Spielen bis zu seinem Kreuzbandriss am 19. Februar vergangenen Jahres in Coburg erkämpfte Empor 23:19 Punkte. Ohne Breitenfeldt holte der HCE saisonübergreifend in 34 Partien lediglich 15 von 68 Zählern.

„Wir dürfen Robin aber nicht zu sehr unter Druck setzen“, meint Sportvorstand André Wilk. Der ehemalige Empor-Kapitän hofft dennoch, dass Breitenfeldt im Verlauf der Rückrunde zu alter Form findet – und dann ist er ein Faktor.

Er ist wieder an Bord: Robin Breitenfeldt, hier im Testspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau. © Quelle: Sebastian Heger

3. Der Geniale

Ein Rückhand-Anspiel hier, ein „blinder Pass“ dort – Per Oke Kohnagel ist bei Empor der Mann für besondere Momente. Der 28 Jahre alte Spielmacher wird nach überstandener Knieoperation voraussichtlich Mitte Februar aufs Handballfeld zurückkehren. Dadurch wird das Angriffsspiel der Rostocker deutlich variabler.

4. Der Neue

Empor ist auf der Suche nach Verstärkung. Handlungsbedarf besteht vor allem im Rückraum. Das Transferfenster ist bis zum 15. Februar geöffnet. Vielleicht entpuppt sich Mister X als Volltreffer.

5. Die Trainer

Tristan Staat und Florian Zemlin (beide 32) haben Ende Oktober nach der Beurlaubung von Trainer Till Wiechers das Zepter übernommen. A-Lizenz-Inhaber Staat ist darüber hinaus als Jugendkoordinator und Trainer der A-Jugend gefordert, die in der Bundesliga-Meisterrunde Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale hat. Zemlin, der von Wiechers als Co-Trainer geholt wurde, bringt jede Menge Engagement und Emotionen mit. Das Duo gibt den Spielern eine Richtung vor, bindet sie aber in die taktischen Überlegungen ein. Empor hat unter Staat und Zemlin spielerische Fortschritte gemacht – vor allem im Spiel Sechs gegen sechs. Das passt.

Sie sprangen nach der Entlassung von Trainer Till Wiechers in die Bresche: Florian Zemlin und Tristan Staat. © Quelle: Sebastian Heger

6. Die Vielseitigen

Sechs gegen sechs mit zwei Spielmachern? Oder eine Angriffsformation mit einem Regisseur und einem Fernschützen? Oder drei dynamische, zweikampfstarke Typen im Rückraum? Oder doch lieber das System mit dem siebten Feldspieler? Egal – denn mit voller Kapelle kann Empor den Gegner permanent vor neue taktische Aufgaben stellen. Bisher war das Trainerduo permanent zum Improvisieren gezwungen, da mehrere Stammkräfte aus Krankheits- und Verletzungsgründen nicht zur Verfügung standen. Jetzt sieht die personelle Situation deutlich besser aus.

Das Restprogramm des HCE Fr., 3.2.: TSV Bayer Dormagen (19 Uhr, Heim) Fr., 10.2.: TuSEM Essen (19 Uhr, Heim) Sa., 18.2.: TV Hüttenberg (Auswärts) Mi., 22.2.: Dessau-Roßlauer HV (A) So, 26.2.: HK Motor Saporischschja (17 Uhr/H) So., 5.3.: HSG Nordhorn-Lingen (A) So., 19.3.: Wölfe Würzburg (17 Uhr, H) Mi., 22.3.: HBW Balingen-Weilstetten (A) So., 26.3.: TuS N-Lübbecke (17 Uhr, H) Fr., 31.3.: 1. VfL Potsdam (A) Sa., 8.4.: ThSV Eisenach (17 Uhr, H) Fr., 14.4.: SG BBM Bietigheim (A) Di., 18.4.: VfL Eintracht Hagen (A) Sa., 22.4.: HSC 2000 Coburg (17 Uhr, H) So., 7.5.: TV Großwallstadt (A) Fr, 12.5.: HSG Konstanz (17 Uhr, H) Mi., 17.5.: Die Eulen Ludwigshafen (A) Sa., 20.5.: VfL Eintracht Hagen (17 Uhr, H) Sa., 27.5.: HC Elbflorenz Dresden (17 Uhr, H) So., 4.6.: VfL Lübeck-Schwartau (17 Uhr, H) Mi., 7.6.: TSV Bayer Dormagen (A)

7. Das Restprogramm

Der Spielplan für das 21-teilige Restprogramm spricht für Empor. Die Rostocker, die von den bisherigen 17 Partien neun in fremden Hallen bestreiten mussten, genießen in dieser Saison noch elf Mal Heimrecht. Sie starten mit einem Doppelpack gegen Bayer Dormagen (3.2.) und TuSEM Essen (10.2.) und dürfen drei der vier letzten Begegnungen vor eigenem Anhang bestreiten. Nahezu sämtliche Duelle gegen die direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib werden in Rostock ausgetragen. Ein klarer Vorteil.

Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Bayer Dormagen sind am Freitag ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich.