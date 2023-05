Abstieg besiegelt – Empor Rostock verliert Keeper und Spiel gegen Hagen

Rostock. Torhüter verloren, Heimspiel verloren, Abstieg besiegelt. Der HC Empor musste sich am Sonnabend Eintracht Hagen mit 30:31 (17:15) geschlagen geben. Damit ist der Abstieg der Mannschaft in die 3. Liga nun endgültig.

„Diese Niederlage fühlt sich anders an, denn nun steht unser Abstieg fest“, meinte Richard Lößner. „Wir haben eigentlich ein tolles Spiel gemacht, gut gekämpft“, fügte der Rechtsaußen hinzu. Es waren nicht viele Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben hätten, dass seine Mannschaft den Kürzeren zog, meinte der 25-Jährige sichtlich angefressen.

Angesichts der ernüchternden Aussichten – Empors Chancen auf den Klassenverbleib waren schon vor dem Spiel rein theoretisch – waren lediglich 1116 Zuschauer in die Stadthalle gekommen. Diejenigen, die sich auf den Weg gemacht hatten, bekamen ein spannendes und umkämpftes Duell geboten. Und sie erlebten ein Team des HCE, das alles gab, ganz viel Leidenschaft zeigte, sich aber wieder nicht belohnen konnte.

Die Hausherren starteten entschlossen: Marc Pechstein, der von Schülern der Türmchenschule mit einem aufwendig gestalteten Spruchband gegrüßt wurde, markierte mit einem Rückraum-Hammer den ersten HCE-Treffer.

Richard Lößner war mit neun Treffer erfolgreichster Torschütze des HC Empor Rostock. © Quelle: Sebastian Heger

Gastgeber Empor startete selbstbewusst

Von Beginn an strahlten die Gastgeber viel Selbstbewusstsein aus. Starker Rückhalt war zu Beginn Leon Mehler. Der Rostocker Torhüter parierte in den ersten sieben Minuten fünf Mal gegen die Hagener, die Empor in der Hinrunde eine 37:25-Abreibung verpasst hatten.

Pechstein hatte vor dem Anwurf bekräftigt, dass sich sein Team für die Pleite revanchieren wolle. Bitter, dass die Rostocker schon nach zwölf Minuten einen derben Rückschlag verkraften mussten. Alexander Schütze hatte gerade zum 6:5 getroffen. Das Rostocker Tor war noch leer und Keeper Mehler sprintete von der Bank in seinen Kasten, um den Fernwurf noch abzuwehren. Dabei stürzte der 24-Jährige und verletzte sich am rechten Knie. Er musste von seinen Kollegen aus der Halle gebracht werden – eine genaue Diagnose seiner Knieverletzung gab es am Abend noch nicht.

Youngster Malchow übernahm für Mehler

Alle hofften, dass es keine Bändergeschichte ist. Youngster Vidtor Malchow übernahm den Job im Kasten. „Er hat das super gemacht. Ich bin stolz auf ihn und die Mannschaft“, lobte Trainer Nicolai Andersson seine Spieler.

Mehlers Aus zeigte Wirkung: seine Kollegen drehten weiter auf. Lößner machte drei Treffer für sein Team. „Wir wollten auch für ihn gewinnen“, meinte er. Jonas Ottsen legte zum 13:8 nach (20.). Die Hagener hielten dagegen. Doch immer, wenn der Gegner bis auf einen Treffer herangekommen war, hatte das Andersson-Team eine passende Antwort parat.

HCE verteidigte kleines Polster

Nach dem Seitenwechsel machte Empor gut weiter. Nach schönem Anspiel von Per-Oke Kohnagel netzte Christian Wilhelm zum 18:15 ein (31.). Die Rostocker verteidigten ihr kleines Polster bis zum 21:20 tapfer (39.). Die HCE-Abwehr packte zu und eroberte den Ball zurück, nachdem es Marc Pechstein mit der Brechstange versucht hatte und sein Angriff abgepfiffen worden war. Lößner feierte den Treffer zur 22:20-Führung.

Die Rostocker nutzten ihre Möglichkeiten Mitte der zweiten Hälfte nicht mehr so resolut wie zuvor, scheiterten bei Strafwürfen (Schmidt), aus der Distanz (Pechstein) und leisteten sich Ballverluste. So kam die Eintracht zum 23:23-Ausgleich (46.). Die Rostocker Sieben wurde nervöser, geriet zwölf Minuten vor der Schlusssirene in Rückstand 24:25 – zuvor hatte sie nur beim 0:1 hinten gelegen.

Trotzdem: Es war stark, dass die Blau-Gelben Moral zeigten und sich wieder fingen. Vidtor Malchow schuf mit mehreren Paraden die Grundlage, dass sein Team noch einmal den Ausgleich schaffte (27:27/55.) und die Chance auf den Heimerfolg wahrte.

Statistik vom Spiel Empor Rostock – Eintracht Hagen Empor Rostock: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 2, Aukstakalnis, Ottsen 4, D. Mehler, Völzke, Schmidt 2/2, Schütze 2, Kohnagel 2, Zimmer, Funke, Thümmler 3, Pechstein 6, Lößner 9. Eintracht Hagen: Mahnke, Paske – Buergin 1, Becker 1, Norouzinezhad 9, Pröhl, Schmidt 3/2, Klein, Voss-Fels 5, Vorlicek 1, Spohn 2, Stüber 2, Stefan 3, Jukic 1, Busch 3. Siebenmeter: HCE 2/4, Hagen 2/2. Strafminuten: HCE 10, Hagen 10

90 Sekunden vor dem Ende besorgte der hellwache Lößner das 29:29. Wenn Jesper Schmidt mit seinem Siebenmeter nicht an Eintracht-Schlussmann Tobias Mahncke gescheitert wäre; Empor hätte vielleicht wenigstens ein Remis geschafft. Das wäre mehr verdient gewesen als die knappe Niederlage. So oder so – auch ein Punkt wäre zu wenig gewesen.

„Wir machen weiter und versuchen, Spaß zu haben. Ich werde die verbleibenden vier Spiele in der 2. Liga genießen“, meinte Richard Lößner.

