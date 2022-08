Es ist der erste Auftritt für die Handballer des HC Empor Rostock vor heimischen Fans. Mit dem Testspiel am Mittwochabend gegen den Stralsunder HV wird der neue Hallenboden in der Fiete-Reder-Halle eingeweiht. Spieler Jonas Thümmler ist dabei jedoch immer noch gehandicapt.

Da war die rechte Hand noch in Ordnung. Empor-Kreisläufer Jonas Thümmler setzt sich gegen Lucas Firnhaber (TuSEM Essen) durch.

Rostock. Es passierte zwölf Minuten vor dem Saisonende. Die Handballer des HC Empor Rostock waren im Angriff. Jonas Thümmler rackerte am Kreis. Er wollte eine Sperre für Tim Völzke stellen. Die Abwehr von TuSEM Essen eroberte den Ball. Thümmlers Gegenspieler rannte los. Der Rostocker blieb mit dem Mittelfinger der rechten Hand an dessen Trikot hängen. Das zweite Glied des Fingers stand im rechten Winkel ab, „die Kapsel war zerfetzt“, erzählt der 1,93 Meter große Rechtshänder.

Das Malheur passierte fast auf den Tag genau vor zwei Monaten – und Thümmler ist immer noch nicht beschwerdefrei. „Der Finger ist noch ein bisschen dick. Das wird auch noch eine Weile dauern“, meint der frühere Junioren-Nationalspieler.

„Etwas ungewohnt, den Ball nur mit vier Finger zu fangen“

Handball spielt er trotzdem. Der lädierte Finger wird mit dem Zeigefinger zusammen getaped. „Es ist etwas ungewohnt, den Ball mit nur vier Fingern zu fangen“, berichtet Thümmler, der am Freitag im Test gegen die Füchse Berlin aufgrund von Wadenproblemen passen musste. „Wir wollten kein Risiko eingehen.“

Nur allzu gern wäre Thümmler gegen seinen Ex-Klub aufgelaufen. Als 18-Jähriger feierte er im Trikot der Füchse sein Bundesliga-Debüt. Fabian Wiede und Paul Drux kennt er aus gemeinsamen Schulzeiten. Erst 2014, als Thümmler beim HC Erlangen anheuerte, trennten sich ihre Wege.

Thümmler und Witte vertraten den erkrankten Chefcoach

Statt Tore zu erzielen und in der Abwehr zu rackern, nahm Thümmler auf der Bank Platz. Zusammen mit dem ebenfalls angeschlagenen Nick Witte vertrat er den erkrankten Cheftrainer Till Wiechers. „Es war nicht der perfekte Einstand, aber wir müssen uns auch nicht verstecken“, meint Thümmler angesichts der 27:36-Niederlage.

Ob Wiechers am Mittwoch im Test gegen den benachbarten Drittligisten Stralsunder HV (19 Uhr) wieder Regie führen kann, steht noch nicht fest. Für den Fall der Fälle hält sich Tristan Staat, Jugendkoordinator und Coach der A-Jugend-Bundesliga-Truppe bereit.

Neuer Hallenboden wird eingeweiht

Mit der Partie wird der neue Hallenboden in der Fiete-Reder-Halle eingeweiht. Zuschauer sind erlaubt. Die Spieler, die bis Dienstag in der Sporthalle Gerüstbauerring den Ernstfall probten, freuen sich auf den ersten Auftritt vor heimischen Fans und die Rückkehr in ihr Trainingsdomizil. Thümmler: „Wir sind gespannt, wir kennen den neuen Hallenboden auch noch nicht.“