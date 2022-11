﻿Tristan Staat und Florian Zemlin – wird bei Empor Rostock aus der Interims- eine Dauerlösung?

Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte in und um Grimmen

Schnell ist der Herbst vorbei und die Weihnachtszeit bricht an. Gerade in Grimmen, Griebenow und Greifswald kann die Adventszeit auf den Weihnachtsmärkten für die Besucher beginnen, schon bevor die erste Kerze brennt. Das erwartet Sie in der Region.